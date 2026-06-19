Transfert à 100M€ : Le PSG menacé pour son mercato ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, le PSG pourrait frapper fort cet été. Parmi les noms annoncés dans le vestiaire du club de la capitale, on retrouve notamment celui de Yan Diomandé. Actuellement avec la Côte d'Ivoire pour disputer la Coupe du monde, l'ailier du RB Leipzig a une grosse cote sur le marché et voilà que le PSG a de quoi s'inquiéter pour ce transfert.

Durant cette intersaison, ça pourrait bouger dans le secteur offensif du PSG. Pour ce qui est des possibles arrivées au sein de l'effectif de Luis Enrique, on parle beaucoup dernièrement de Yan Diomandé. A 19 ans, l'Ivoirien de 19 ans est très courtisé sur ce marché des transferts. Le PSG lui ferait donc les yeux doux, mais voilà qu'en parallèle, un autre club aurait bougé ses pions pour le crack du RB Leipzig.

Diomandé et Liverpool, ça chauffe ? Et pour le PSG, la menace viendrait de Liverpool dans ce dossier Yan Diomandé. Les Reds préparent la vie sans Mohamed Salah et cela pourrait ainsi les amener à recruter l'Ivoirien du RB Leipzig. Selon les informations de David Ornstein, le club anglais aurait informé son homologue allemand de son envie de payer 100M€ pour s'offrir Diomandé. Liverpool tiendrait ainsi la corde, mais le PSG resterait présent, toujours intéressé par celui qui dispute actuellement la Coupe du monde.