Trois dossiers sensibles à l'OM : Lorenzi va devoir prendre une décision importante !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Successeur de Medhi Benatia, Grégory Lorenzi va avoir un premier été très chargé en tant que directeur sportif de l’OM. Le club est dans une situation financière critique et a en plus écopé d’une amende de 10M€ de l’UEFA. Des joueurs tels qu’Igor Paixao, Quinten Timber et Amine Gouiri pourraient être poussés vers la sortie, mais pas tous et ce sera au Corse de trancher.

Auprès de L’Équipe au moment de sa nomination en tant que directeur sportif, Grégory Lorenzi avait donné la tendance concernant le mercato estival de l’OM. Plus grosse valeur marchande de l’effectif, Mason Greenwood (24 ans), « fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion », lui qui est annoncé avec insistance avec l’AS Rome depuis plusieurs jours. Le Corse âgé de 42 ans avait également fait savoir qu’il fallait « trouver le meilleur équilibre entre le projet sportif et notre réalité économique. » En ce sens, Marseille devra « être un petit plus inventif dans le recrutement. »

L’OM obligé de sacrifier Paixao, Timber ou Gouiri ? Mais avant de penser au recrutement, la priorité de l’OM est de vendre, alors que la DNCG risque de le sanctionner par un encadrement de sa masse salariale. Si Mason Greenwood fait donc partie des principaux candidats à un départ, le club pourrait être contraint de se séparer de joueurs sur lesquels il aurait pourtant pu compter dans l’optique de la saison prochaine. En ce sens, L’Équipe cite les noms d’Igor Paixao (25 ans), Quinten Timber (24 ans) et Amine Gouiri (26 ans). Un, voire deux, des trois risquent de s’en aller cet été, mais pas tous, Grégory Lorenzi souhaitant conserver l’ossature de l’effectif.