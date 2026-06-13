Mercato : Le clan Paixao fait une grande annonce sur son avenir à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé seulement l’année dernière en provenance du Feyenoord Rotterdam, Igor Paixao aurait été proposé à l’AS Rome dans l’optique d’un transfert cet été, selon la presse italienne. Ce qui a surpris l’ailier brésilien âgé de 25 ans, qui ne s’imagine pas ailleurs qu’à l’OM la saison prochaine, comme l’a fait savoir son entourage.

Si personne n’est intransférable et que le club a besoin de vendre d’ici à la fin du mois de juin afin de valider son passage devant la DNCG, l’OM pourrait-il se résoudre à se séparer d’Igor Paixao un an seulement après son arrivée en provenance du Feyenoord Rotterdam ? Alors que Mason Greenwood est annoncé avec insistance dans le viseur de l’AS Rome ces derniers jours, le Brésilien aurait lui aussi été proposé à la Louve, selon plusieurs médias italiens.

Paixao n’envisage pas de quitter l’OM En ce sens, les dirigeants marseillais attendraient 35M€, soit le montant dépensé pour le recruter l’été dernier. Reste à connaître les réelles intentions de l’OM, mais le joueur de son côté ne semble pas penser à un départ. D’après les informations de La Provence, Igor Paixao a d’ailleurs été surpris par ces informations, lui qui profite actuellement de ses vacances au Brésil. Encore sous contrat jusqu’en juin 2030, l’ailier âgé de 25 ans se prépare à vivre une deuxième saison à Marseille et ne pense pas à un départ.