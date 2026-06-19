Départ de Mason Greenwood : L'OM a déjà trouvé son remplaçant sur le mercato ?

Après une saison décevante, l'OM devrait connaître un mercato très mouvementé. Le club connaît en plus des difficultés financières et doit se séparer de joueurs qui pourraient rapporter gros sur le mercato. C'est le cas de Mason Greenwood dont le départ est évoqué depuis de nombreuses semaines. Pour le remplacer, un nouveau nom ressurgit.
Alors que l'OM a connu les départs de nombreux membres du staff dernièrement, le club est en pleine reconstruction et doit régler beaucoup de dossiers. Le mercato estival vient de débuter et parmi les principaux dossiers auxquels faire face, le transfert de Mason Greenwood fait couler beaucoup d'encre. La presse italienne relance un dossier déjà bien connu du côté marseillais pour un éventuel remplacement. Rien n'est sûr pour le moment.
Greenwood sur le départ, un ancien nom ressurgit à l'OM ?
D'après Alfredo Pedulla, un nom qui a été beaucoup cité lors des dernières périodes de mercato du côté olympien refait surface encore une fois. En effet, la presse laisse entendre qu'Armand Laurienté, ailier gauche de l'US Sassuolo, figurerait parmi les profils appréciés par les dirigeants marseillais. Le nom de l'ancien joueur du FC Lorient avait déjà circulé les années précédentes sans qu'une réelle avancée ne soit constatée. Il faudra d'abord régler le départ de Mason Greenwood, associé régulièrement à l'AS Roma dernièrement.
L'OM prêt pour un nouveau dossier ?
Auteur d'une belle saison avec Sassuolo avec 7 buts et 9 passes décisives, Armand Laurienté pourrait avoir le profil correspondant aux ambitions marseillaises pour remplacer Mason Greenwood. L'attaquant de 27 ans est toutefois évalué à 19M€ à l'heure actuelle par le site spécialisé Transfermarkt et il faudra débourser un gros chèque pour le recruter. D'autres clubs européens pourraient également être mêlés à ce dossier. Reste à savoir si les dirigeants de l'OM seront prêts à creuser ce dossier, ce qui n'était pas le cas les années précédentes.