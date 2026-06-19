Départ de Mason Greenwood : L'OM a déjà trouvé son remplaçant sur le mercato ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison décevante, l'OM devrait connaître un mercato très mouvementé. Le club connaît en plus des difficultés financières et doit se séparer de joueurs qui pourraient rapporter gros sur le mercato. C'est le cas de Mason Greenwood dont le départ est évoqué depuis de nombreuses semaines. Pour le remplacer, un nouveau nom ressurgit.

Alors que l'OM a connu les départs de nombreux membres du staff dernièrement, le club est en pleine reconstruction et doit régler beaucoup de dossiers. Le mercato estival vient de débuter et parmi les principaux dossiers auxquels faire face, le transfert de Mason Greenwood fait couler beaucoup d'encre. La presse italienne relance un dossier déjà bien connu du côté marseillais pour un éventuel remplacement. Rien n'est sûr pour le moment.

Greenwood sur le départ, un ancien nom ressurgit à l'OM ? D'après Alfredo Pedulla, un nom qui a été beaucoup cité lors des dernières périodes de mercato du côté olympien refait surface encore une fois. En effet, la presse laisse entendre qu'Armand Laurienté, ailier gauche de l'US Sassuolo, figurerait parmi les profils appréciés par les dirigeants marseillais. Le nom de l'ancien joueur du FC Lorient avait déjà circulé les années précédentes sans qu'une réelle avancée ne soit constatée. Il faudra d'abord régler le départ de Mason Greenwood, associé régulièrement à l'AS Roma dernièrement.