Mercato : Actuellement à la Coupe du monde 2026, un joueur assuré d’être à l’OM la saison prochaine ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans une situation financière critique, l’OM doit vendre et tous les joueurs de son effectif sont concernés, mais le club a tout de même l’intention de repartir avec certains d’entre eux la saison prochaine. En ce sens, Facundo Medina, arrivé l’été dernier en provenance du RC Lens, a de bonnes chances d’être toujours à Marseille.

Si l’OM compte actuellement six joueurs sous contrat engagés à la Coupe du monde 2026 (Geronimo Rulli, Facundo Medina, Amine Gouiri, Timothy Weah, Quinten Timber et Derek Cornelius), combien seront encore à Marseille à la reprise ? Ce n’est pas un secret, le club est dans une situation financière alarmante et a besoin de vendre pour rééquilibrer ses comptes, mais certains joueurs seront tout de même conservés afin de construire l’effectif de la saison prochaine autour d’eux.

Medina dans les plans de l’OM pour la saison prochaine… Dans cette optique, on devrait voir Facundo Medina sous les couleurs de l’OM à la reprise, comme indiqué par L’Équipe. Titulaire mercredi pour l’entrée en lice de l’Argentine au Mondial 2026 et sa victoire face à l’Algérie (3-0), le défenseur âgé de 27 ans est arrivé l’été dernier en provenance du RC Lens, dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire de 20M€ bonus compris. Si sa cote pourrait grimper pendant la Coupe du monde, le quotidien sportif laisse entendre que les dirigeants marseillais n’ont pas l’intention de s’en séparer tout de suite.