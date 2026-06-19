Officiel : L'OM annonce la signature d'un nouvel attaquant !

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes le 15 juin, l'OM n'avait annoncé aucun renfort jusqu'à présent. Ce vendredi après-midi, le club olympien a officialisé sa toute première signature, mais pour son équipe réserve. En effet, Jephthe Malanda vient de parapher un bail de trois saisons à l'OM, et ce, pour évoluer en Pro 2 avec l'écurie olympienne.

Sous la houlette de Roberto De Zerbi, puis d'Habib Beye, l'OM n'a pas rempli ses objectifs de la saison. Désirant jouer la finale de la Coupe de France et la prochaine Ligue des Champions, le club phocéen est tombé en quart face au Toulouse FC et va devoir se contenter de la Ligue Europa en 2026-2027.

«L’OM est fier d’annoncer la signature de Jephthe Malanda» Pour se mettre dans les meilleurs dispositions pour la saison prochaine, l'OM devrait se servir du mercato estival. Alors que le marché a ouvert ses portes le 15 juin, l'écurie marseillais devrait réaliser quelques emplettes pour se renforcer. Ayant pris la succession de Pablo Longoria en tant que président de l'OM, Stéphane Richard avait révélé sa stratégie de recrutement lors de sa présentation officielle. « Ma priorité c’est de représenter pour ce club de la stabilité et réconcilier un peu tout le monde : le public, les joueurs… Je connais les contraintes économiques. Il n’y a pas de modèle soutenable dans le temps sans avoir ce sérieux. Je vais essayer d’être un homme orchestre. Il faudra prendre de bonnes décisions sur le recrutement. L’objectif immédiat, c’est accrocher une place en Ligue des champions. L’ambition est claire, c’est d’inscrire l’OM dans le petit groupe de clubs européens qui ont vocation à jouer la Ligue des champions tous les ans, donc être dans le top 3 du championnat de France. Ce n’est pas seulement une question de moyens. Regardez ce qui se passe à Liverpool… Le foot n’est pas qu’une question d’argent », avait-il précisé au mois d'avril.