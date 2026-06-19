Mercato - Florian Thauvin snobé par deux clubs français : L'histoire est surprenante !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un pari qui a été payant pour le RC Lens, décidant d’enrôler Florian Thauvin lors du dernier mercato estival. Le champion du monde 2018 s’est imposé comme l’un des grands artisans de la saison historique des Sang et Or, lui qui avait pourtant été recalé par plusieurs formations de Ligue 1 après son aventure ratée au Mexique.

A l’image du RC Lens, qu’il a rejoint l’été dernier, Florian Thauvin a connu une belle et surprenante saison, totalisant 14 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Une belle revanche pour l’ancien joueur de l’OM, parti au Mexique à l’été 2021 avant de revenir en Europe un an et demi plus tard, à Udinese (Serie A). Mais cette aventure aurait pu ne jamais se produire.

Florian Thauvin mis de côté par plusieurs clubs de Ligue 1 Comme on l’apprend dans le reportage consacré à la saison du RC Lens baptisé « Les Charbonneurs », disponible sur Ligue1+ depuis ce vendredi, Florian Thauvin n’était pas emballé dans un premier temps à l’idée de rejoindre le nord de la France. « Au début j’ai refusé, révèle le champion du monde 2018, rapporté par Foot Mercato. Mon agent me dit : 't’as tes pantoufles et t’es dans ton fauteuil et tu ne bouges plus, ça veut dire que c’est le début de ta mort’ ». Thauvin a finalement changé d’avis et prévenu le directeur sportif Jean-Louis Leca dans un audio sur WhatsApp : « J’espère que tu vas bien. Un petit message pour t’annoncer que j’ai pris ma décision et la réponse est oui. Je veux vous rejoindre, aujourd’hui, je n’ai plus l’ombre d’un doute. »