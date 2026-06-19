Mercato : L’OM a fixé son prix pour Balerdi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé il y a six ans en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi est en fin de cycle à l’OM, avec lequel il s’est déjà entendu dans l’optique d’un départ cet été. En ce sens, les dirigeants marseillais ont fixé le montant minimum qu’ils attendent pour le défenseur âgé de 27 ans, et il est bien inférieur à celui évoqué l’année dernière.

Après une saison difficile sous les couleurs de l’OM, Leonardo Balerdi a vu son rêve de participer à une Coupe du monde s’envoler. Alors qu’il était dans le groupe de Lionel Scaloni, l’international argentin (11 sélections) s’est blessé à l’entraînement juste avant le début de la compétition et a été contraint de déclarer forfait. Une blessure au mollet qui l’avait déjà gêné cette saison avec Marseille.

L’OM attend au moins 15M€ pour Balerdi Une ville où Leonardo Balerdi ne devrait plus être la saison prochaine, du moins, c’est sa volonté et celle de l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Cela fait maintenant un moment que l’on sait que les deux parties sont d’accord pour une séparation cet été, lui qui est arrivé il y a six ans en provenance du Borussia Dortmund. Reste à savoir si sa blessure pourrait compliquer son départ, mais le club a fixé un montant minimum à atteindre le concernant. Selon L’Équipe, Marseille ne s’en séparera pas contre une offre inférieure à 15M€.