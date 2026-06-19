Mercato : L’OM a fixé son prix pour Balerdi !

Arrivé il y a six ans en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi est en fin de cycle à l’OM, avec lequel il s’est déjà entendu dans l’optique d’un départ cet été. En ce sens, les dirigeants marseillais ont fixé le montant minimum qu’ils attendent pour le défenseur âgé de 27 ans, et il est bien inférieur à celui évoqué l’année dernière.
Après une saison difficile sous les couleurs de l’OM, Leonardo Balerdi a vu son rêve de participer à une Coupe du monde s’envoler. Alors qu’il était dans le groupe de Lionel Scaloni, l’international argentin (11 sélections) s’est blessé à l’entraînement juste avant le début de la compétition et a été contraint de déclarer forfait. Une blessure au mollet qui l’avait déjà gêné cette saison avec Marseille.
L’OM attend au moins 15M€ pour Balerdi
Une ville où Leonardo Balerdi ne devrait plus être la saison prochaine, du moins, c’est sa volonté et celle de l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Cela fait maintenant un moment que l’on sait que les deux parties sont d’accord pour une séparation cet été, lui qui est arrivé il y a six ans en provenance du Borussia Dortmund. Reste à savoir si sa blessure pourrait compliquer son départ, mais le club a fixé un montant minimum à atteindre le concernant. Selon L’Équipe, Marseille ne s’en séparera pas contre une offre inférieure à 15M€.
« Quand on demandait à l’OM par exemple si à 40M€ Balerdi partait, on nous raccrochait limite au nez »
Pourtant, il y a environ un an, l’OM avait des exigences bien supérieures. « Quand on demandait à l’OM par exemple si à 40M€ Balerdi partait, on nous raccrochait limite au nez, qu’on soit suiveur du club ou agent de joueur », assurait le journaliste Florent Germain en avril dernier sur les ondes de RMC, avant de préciser : « Le joueur avait hésité ces deux derniers mercatos d’été. Certains lui disaient : “Non mais tu vas faire l’année de trop à Marseille, il faut partir.” D’autres disaient : “Non tu dois rester, t’imposer, t’as le brassard.” Il avait hésité, maintenant, il n’y a plus d’hésitation de son côté, c’est ce qu’on peut vous confirmer. Leonardo Balerdi a dit aux dirigeants de l’OM qu’il voulait quitter Marseille après la Coupe du monde. Parce que c’est le moment, qu’il est au bout de l’aventure marseillaise, qu’à 27 ans il a besoin d’un nouveau défi et d’un nouvel élan dans sa carrière. Donc il n’y a pas de débat. Il y a juste à trouver le club, le montant qu’il faut, mais les deux parties sont d’accord pour se séparer en fin de saison. »