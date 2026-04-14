Mercato : «Il a dit aux dirigeants de l’OM qu’il voulait quitter Marseille», un joueur va partir après la Coupe du monde

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En attendant de savoir s’il sera en Ligue des champions ou non la saison prochaine, l’OM commence déjà à préparer son mercato estival, surtout dans le sens des départs. En ce sens, un joueur a exprimé auprès de sa direction son envie de partir après la Coupe du monde 2026, une volonté partagée par le club.

Le moment est venu pour Leonardo Balerdi. Arrivé il y a six ans en provenance du Borussia Dortmund, le défenseur âgé de 27 ans ne sera plus à l'OM la saison prochaine. Comme indiqué par Foot Mercato, les deux parties sont déjà d’accord pour une séparation l’été prochain, à deux ans de la fin du contrat de l’international argentin (11 sélections).

🔵⚪ Les infos de @flogermain concernant le futur de Leonardo Balerdi. pic.twitter.com/peKGrKVClt — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 13, 2026

« La tendance, c’est un départ » Une information confirmée par le journaliste Florent Germain. « La tendance, c’est un départ. Il y a déjà une question de timing et de contrat pour Leonardo Balerdi. Il est sous contrat jusqu’en juin 2028, donc fin de contrat dans deux ans. Pour être clair : le conserver dans l’effectif la saison prochaine et donc le laisser arriver à un an de la fin de son contrat serait une vraie faute stratégique de la part du club phocéen. Donc il y a deux parties qui sont sur la même longueur d’onde, le clan du joueur et le club marseillais, qui travaillent sur un départ. Il y a des discussions. On n’a pas le nom des clubs intéressés ni sa future destination, mais il y a des discussions, c'est vrai. L’OM espère récupérer minimum 25M€ dans cette transaction », a-t-il expliqué dans le Super Moscato Show sur RMC.