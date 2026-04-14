Mercato : «Il a dit aux dirigeants de l’OM qu’il voulait quitter Marseille», un joueur va partir après la Coupe du monde

En attendant de savoir s’il sera en Ligue des champions ou non la saison prochaine, l’OM commence déjà à préparer son mercato estival, surtout dans le sens des départs. En ce sens, un joueur a exprimé auprès de sa direction son envie de partir après la Coupe du monde 2026, une volonté partagée par le club.
Le moment est venu pour Leonardo Balerdi. Arrivé il y a six ans en provenance du Borussia Dortmund, le défenseur âgé de 27 ans ne sera plus à l'OM la saison prochaine. Comme indiqué par Foot Mercato, les deux parties sont déjà d’accord pour une séparation l’été prochain, à deux ans de la fin du contrat de l’international argentin (11 sélections).
« La tendance, c’est un départ »
Une information confirmée par le journaliste Florent Germain. « La tendance, c’est un départ. Il y a déjà une question de timing et de contrat pour Leonardo Balerdi. Il est sous contrat jusqu’en juin 2028, donc fin de contrat dans deux ans. Pour être clair : le conserver dans l’effectif la saison prochaine et donc le laisser arriver à un an de la fin de son contrat serait une vraie faute stratégique de la part du club phocéen. Donc il y a deux parties qui sont sur la même longueur d’onde, le clan du joueur et le club marseillais, qui travaillent sur un départ. Il y a des discussions. On n’a pas le nom des clubs intéressés ni sa future destination, mais il y a des discussions, c'est vrai. L’OM espère récupérer minimum 25M€ dans cette transaction », a-t-il expliqué dans le Super Moscato Show sur RMC.
« Il n’y a plus d’hésitation de son côté »
Un départ était déjà évoqué l’été dernier, mais l’OM voulait à tout prix conserver Leonardo Balerdi. « Quand on demandait à l’OM par exemple si à 40M€ Balerdi partait, on nous raccrochait limite au nez, qu’on soit suiveur du club ou agent de joueur », a ajouté Florent Germain. Si le joueur a hésité, il est désormais convaincu que le moment est venu pour lui de partir : « Ce que je veux préciser, c’est que le joueur avait hésité ces deux derniers mercatos d’été. Certains lui disaient : “Non mais tu vas faire l’année de trop à Marseille, il faut partir.” D’autres disaient : “Non tu dois rester, t’imposer, t’as le brassard.” Il avait hésité, maintenant, il n’y a plus d’hésitation de son côté, c’est ce qu’on peut vous confirmer. Leonardo Balerdi a dit aux dirigeants de l’OM qu’il voulait quitter Marseille après la Coupe du monde. Parce que c’est le moment, qu’il est au bout de l’aventure marseillaise, qu’à 27 ans il a besoin d’un nouveau défi et d’un nouvel élan dans sa carrière. Donc il n’y a pas de débat. Il y a juste à trouver le club, le montant qu’il faut, mais les deux parties sont d’accord pour se séparer en fin de saison. »