Mercato - OM : Le transfert à plus de 30M€ qui va faire du bien ?

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, ce joueur de l'OM devrait claquer la porte du Vélodrome lors du prochain mercato estival. En effet, ce taulier du vestiaire d'Habib Beye aurait trouvé un accord avec sa direction pour être transféré à l'intersaison 2026. Et il pourrait rapporter plus de 30M€ à l'OM.

La semaine dernière, l'OM a annoncé un grand changement. Après avoir officialisé le départ de Pablo Longoria, Frank McCourt a présenté son tout nouveau président ce vendredi. En conférence de presse, Stéphane Richard s'est prononcé sur son nouveau rôle, qu'il endossera officiellement le 2 juillet.

Départ de l'OM : Le poste de Medhi Benatia proposé à une star ? L'offre que personne n'attendait (et elle non plus) https://t.co/Lz1KmbfVcV — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

OM : Leonardo Balerdi a une valeur marchande de 30M€ « L'objectif, c'est que Marseille retrouve la Ligue des champions de manière régulière et s'y affirme. On ne peut pas se satisfaire d'éclairs, il faut de la continuité au plus haut niveau. Je compte m'impliquer dans le sportif mais je ne suis pas un technicien du foot. Je m'appuierai sur des professionnels aguerris dans ce domaine-là. Je suis là pour m'inscrire dans le temps moyen-long. Pas pour vingt ans vu mon âge, mais je suis là pour une durée indéterminée. Construire un club, ça ne se fait pas en quelques mois. Il faut de la stabilité, de la méthode et de la cohérence sur plusieurs années. Ce club a besoin d'apaisement dans son environnement, je vais le faire, j'aime le faire », a confié Stéphane Richard lors de sa conférence de presse de présentation.