Très déçu après ce transfert à l’OM, Walid Acherchour balance : «Il est catastrophique»

La défaite à Nantes (0-3) va laisser des traces à l’OM. Plusieurs joueurs ont déçu et Walid Acherchour a décidé de s’attarder en particulier sur un Marseillais à savoir Hamed Junior Traoré. Un joueur qu’il ne reconnaît plus.
L’OM a une nouvelle fois sombré samedi, sur la pelouse du FC Nantes (0-3). Un véritable naufrage collectif au sein duquel Walid Acherchour a tenu à souligner quelques prestations catastrophiques à l’image de celle d’Hamed Junior Traoré, qui est très loin du niveau qui était le sien la saison dernière à Auxerre.
Acherchour fracasse Traoré
« Hamed Traoré c’est son cousin, je n’ai pas une action hormis Angers là-bas ou je me dis c’est le même joueur que j’ai vu à Auxerre ou à Sassuolo. Le rapport au ballon est catastrophique, les choix de jeu aussi. C’est une très grosse déception, je croyais beaucoup en lui. Le niveau technique de l’OM est abyssal, ce que vient de faire Emerson pour aérer le jeu est une éclaircie dans un quart d’heure d’orage. La demi-heure de l’OM est pitoyable. Équipe sans cœur, sans âme avec un déchet technique énorme et aucun mouvement. Tu te fais tourner sur des petits relais nantais très simple juste avec du mouvement. C’est une anomalie de voir 0-0 au tableau d’affichage face à un condamné », confie-t-il sur le plateau de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Hamed Traoré c’est son cousin»
« La deuxième partie de saison d’Aubameyang. On a lu des trucs sur les aptitudes physiques, peut être que c’était de l’IA. Continuons de défendre Greenwood, sa mi-temps est un désastre dans l’attitude ou dans la réalisation technique (ce n’est pas le seul loin de là). Ces joueurs statistiques doivent être capable de te faire du bien dans ces matchs là en jouant la carotte mais il n’en a plus rien à cirer. La mi-temps de Hojberg, je préfère la belle période de Charles Kabore à l’OM », ajoute Walid Acherchour.