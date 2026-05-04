Très déçu après ce transfert à l’OM, Walid Acherchour balance : «Il est catastrophique»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La défaite à Nantes (0-3) va laisser des traces à l’OM. Plusieurs joueurs ont déçu et Walid Acherchour a décidé de s’attarder en particulier sur un Marseillais à savoir Hamed Junior Traoré. Un joueur qu’il ne reconnaît plus.

L’OM a une nouvelle fois sombré samedi, sur la pelouse du FC Nantes (0-3). Un véritable naufrage collectif au sein duquel Walid Acherchour a tenu à souligner quelques prestations catastrophiques à l’image de celle d’Hamed Junior Traoré, qui est très loin du niveau qui était le sien la saison dernière à Auxerre.

Acherchour fracasse Traoré « Hamed Traoré c’est son cousin, je n’ai pas une action hormis Angers là-bas ou je me dis c’est le même joueur que j’ai vu à Auxerre ou à Sassuolo. Le rapport au ballon est catastrophique, les choix de jeu aussi. C’est une très grosse déception, je croyais beaucoup en lui. Le niveau technique de l’OM est abyssal, ce que vient de faire Emerson pour aérer le jeu est une éclaircie dans un quart d’heure d’orage. La demi-heure de l’OM est pitoyable. Équipe sans cœur, sans âme avec un déchet technique énorme et aucun mouvement. Tu te fais tourner sur des petits relais nantais très simple juste avec du mouvement. C’est une anomalie de voir 0-0 au tableau d’affichage face à un condamné », confie-t-il sur le plateau de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.