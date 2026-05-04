Hugo Lloris fait fuiter une information dans la presse, un journaliste dénonce un scandale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs jours, la folle rumeur d’un retour d’Hugo Lloris en équipe de France circule pour la Coupe du monde. Une idée qui fait grandement parler mais qui agace le journaliste Dave Appadoo.

C’est probablement un casse-tête que Didier Deschamps ne s’attendait pas à gérer pour composer sa liste pour la Coupe du monde 2026. En effet, alors que Mike Maignan sera le portier titulaire des Bleus et que Brice Samba sera sa doublure, l’identité du troisième gardien demeure incertaine puisque Lucas Chevalier, qui semblait être amené à occuper ce rôle, s’est blessé à l’entraînement avec le PSG. Robin Risser (RC Lens) ou encore Jean Butez (Come) pourraient être des options. Mais cette situation pourrait également profiter à Hugo Lloris qui, selon L’ÉQUIPE, serait prêt à sortir de sa retraite internationale pour dépanner Didier Deschamps et l'équipe de France. Cependant, le journaliste Dave Appadoo s’étonne de cette démarche et des fuites dans la presse.

«Je suis déçu par Lloris» « Je vais le dire honnêtement, je suis déçu par Lloris. C’est quelqu’un qui est évidemment admirable sur toute sa carrière en Équipe de France. Et là cette espèce de positionnement qu’il laisse fuiter, je ne vois pas bien à quoi ça rime. C’est quoi le rôle du troisième gardien en Équipe de France ? C’est d’aller prendre des gnons à l’entraînement à la place des autres », lance-t-il au micro de RTL avant de poursuivre.