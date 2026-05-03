Equipe de France - Corentin Tolisso : Un champion du monde 2018 interpelle Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques jours maintenant avant l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Quels seront les joueurs convoqués pour disputer cette compétition avec l’équipe de France ? Depuis plusieurs mois maintenant, ils sont nombreux à militer pour un retour de Corentin Tolisso chez les Bleus. Et voilà que Deschamps a reçu un nouveau message d’un champion du monde 2018.

Comptant 28 sélections en équipe de France avec qui il a été champion du monde en 2018, Corentin Tolisso n’a toutefois plus évolué avec les Bleus depuis juin 2021 et une rencontre face au Portugal. Pourtant, à 31 ans, le milieu de terrain de l’OL n’a jamais semblé aussi en forme qu’aujourd’hui. Le capitaine des Gones réalise une saison XXL, mais ce n’est pas suffisant pour que Didier Deschamps le rappelle en sélection. Faut-il alors croire à un possible retour de Tolisso en équipe de France pour la Coupe du monde ?

« Ce qu’il fait cette saison, c’est du Corentin Tolisso » Samuel Umtiti connaît bien Corentin Tolisso pour avoir joué avec lui à l’OL et en équipe de France. Dans un premier temps, le désormais consultant a alors expliqué dans un entretien pour So Foot : « Est-ce que je l’ai déjà vu aussi fort que cette saison ? Ah oui, bien sûr. Ce qu’il fait cette saison, c’est du Corentin Tolisso, tout simplement. C’est la pièce maîtresse de l’équipe, celui qui apporte l’équilibre. Déjà à l’époque, il savait être décisif et pouvait marquer énormément de buts, un box-to-box, qui courait énormément. Et là, on revoit le Corentin Tolisso que tout le monde admire ».