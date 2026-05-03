Equipe de France : «Impossible», Deschamps ne les prendra pas pour la Coupe du monde

Alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France le 14 mai prochain, Lucas Chevalier s’est blessé à quelques jours de celle-ci. Le gardien du PSG sera-t-il alors apte pour y figurer ? Si ce n’est pas le cas, il faudra alors le remplacer comme numéro 3 et voilà qu’il faudrait déjà faire une croix sur certaines options.
Le 14 mai prochain, on connaitra les noms des joueurs qui disputeront la Coupe du monde avec l’équipe de France. Didier Deschamps va dévoiler sa liste. Qui en fera partie ? Quels seront les déçus ? Actuellement, le cas de Lucas Chevalier fait l’objet de nombreuses questions. Numéro 3 lors du dernier rassemblement, le gardien du PSG ne joue plus avec le club de la capitale et voilà qu’il est blessé pour quelques semaines. Forcément, ce pépin physique a jeté un froid sur la présence de Chevalier dans la liste de Deschamps.
« Un pari » avec Chevalier ?
Didier Deschamps va-t-il alors appeler Lucas Chevalier ? Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Bruno Salomon a conseillé de peut-être prendre un risque avec le gardien du PSG, expliquant : « Didier Deschamps doit peut-être faire un pari. Justement, c’est le numéro 3 et même si tu annonces ta liste dans 2 semaines et que Chevalier revient dans 3 semaines ou 1 mois, ça lui laissera le temps de se remettre et on ne va pas lui demander d’aller jouer un match ». Le sélectionneur de l’équipe de France pourrait toutefois en décider autrement et appeler finalement un autre gardien numéro 3.
Risser et Butez n’y seront pas ?
Si c’est cette option qui est privilégiée, la question est donc de savoir qui sera l’heureux élu. Hugo Lloris ? Bruno Salomon en doute : « Après, moi, sur le coup de Lloris, est-ce qu’il a envie de passer 5 semaines avec un groupe où il n’y a plus ses anciens potes ? Où Griezmann et Giroud ne sont pas là ? Je n’en suis pas sûr… ». Le journaliste voit d’ailleurs Alphonse Areola comme le favori pour remplacer Lucas Chevalier, écartant notamment la possibilité de faire venir un petit nouveau à l’instar de Robin Risser ou Jean Butez : « Après, celui qui connait le mieux le système, Deschamps sait qu’avec Areola il va bien vivre. Ça va se jouer entre ses deux là. Tu ne vas pas te tenter un gars qui n’a jamais passé de vie quotidienne avec eux. C’est impossible. C’est soit Chevalier ou Areola ».