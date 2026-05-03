Equipe de France : «Impossible», Deschamps ne les prendra pas pour la Coupe du monde

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France le 14 mai prochain, Lucas Chevalier s’est blessé à quelques jours de celle-ci. Le gardien du PSG sera-t-il alors apte pour y figurer ? Si ce n’est pas le cas, il faudra alors le remplacer comme numéro 3 et voilà qu’il faudrait déjà faire une croix sur certaines options.

Le 14 mai prochain, on connaitra les noms des joueurs qui disputeront la Coupe du monde avec l’équipe de France. Didier Deschamps va dévoiler sa liste. Qui en fera partie ? Quels seront les déçus ? Actuellement, le cas de Lucas Chevalier fait l’objet de nombreuses questions. Numéro 3 lors du dernier rassemblement, le gardien du PSG ne joue plus avec le club de la capitale et voilà qu’il est blessé pour quelques semaines. Forcément, ce pépin physique a jeté un froid sur la présence de Chevalier dans la liste de Deschamps.

« Un pari » avec Chevalier ? Didier Deschamps va-t-il alors appeler Lucas Chevalier ? Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Bruno Salomon a conseillé de peut-être prendre un risque avec le gardien du PSG, expliquant : « Didier Deschamps doit peut-être faire un pari. Justement, c’est le numéro 3 et même si tu annonces ta liste dans 2 semaines et que Chevalier revient dans 3 semaines ou 1 mois, ça lui laissera le temps de se remettre et on ne va pas lui demander d’aller jouer un match ». Le sélectionneur de l’équipe de France pourrait toutefois en décider autrement et appeler finalement un autre gardien numéro 3.