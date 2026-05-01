Equipe de France - Le changement qui ne va pas plaire à Kylian Mbappé : «Il va bouder»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’équipe de France va disputer la Coupe du monde et Didier Deschamps aura à disposition une force de frappe offensive effrayante. Mais encore faut-il mettre les joueurs à la meilleure position. Kylian Mbappé pourrait-il en faire notamment les frais ? Aujourd’hui en pointe chez les Bleus, le capitaine tricolore pourrait se retrouver à gauche afin de replacer Ousmane Dembélé et Michael Olise. De quoi vexer Mbappé ?

Avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, l’équipe de France dispose aujourd’hui aujourd’hui de trois des meilleurs offensifs du monde. Mais comment réussir à les aligner de la meilleure façon ? Lors des dernières compositions de Didier Deschamps, on retrouvait Kylian Mbappé en pointe, Michael Olise en numéro 10 et Ousmane Dembélé sur le côté droit. Mais est-ce pour autant les bonnes positions pour eux ? Jérôme Rothen s’est justement posé cette question, ouvrant la porte à une réorganisation dont le joueur du Real Madrid pourrait faire les frais en se retrouvant exiler à gauche.

Mbappé poussé à gauche ? « Il faut mettre tes meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions. Donc Dembélé est plus à l’aise dans l’axe aujourd’hui, Olise au lieu de le faire jouer 10 c’est côté droit. Et après, il faut accepter aussi que ton buteur, ton finisseur, Kylian Mbappé, se replace sur le côté gauche pour équilibrer ton équipe et éviter à Rabiot de se décaler à gauche. Mais est-ce que ça il l’acceptera de lui dire ? », a alors expliqué l’ancien joueur du PSG. Et voilà qu’à propos de cette idée de mettre Kylian Mbappé à gauche en équipe de France, Jean-Michel Larqué s’est posé une question : « Le capitaine, si c’est un vrai capitaine, si c’est un grand capitaine et pour l’équilibre et le bien de son équipe, si un jour Mbappé on lui demande gentiment et sans le déclasser de jouer côté gauche comme Cristiano Ronaldo au Real Madrid, est-ce qu’il est obligé de prendre ça comme une terrible vexation, de bouder et de se mettre dans son coin ? ».