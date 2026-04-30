Olise comparé à Zidane : Un champion du monde 1998 calme tout le monde !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au lendemain de l’incroyable demi-finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (5-4), Christophe Dugarry s’est enflammé pour la prestation de Michael Olise, le comparant à Zinedine Zidane. Pour Emmanuel Petit, cela reste précipité.

Michael Olise a encore été l’auteur d’une prestation XXL avec le Bayern Munich, inscrivant un but dans cette demi-finale aller de Ligue des champions face au PSG (4-5). De quoi emballer Christophe Dugarry, osant la comparaison entre l’international français et Zinedine Zidane. « Je vais peut-être aller un peu loin, je pense qu’il y a du Zizou dans ce mec-là, dans sa façon d’être un peu nonchalant, dans sa façon de contrôler le ballon, dans sa façon de jouer avec son corps, de se déplacer entre les lignes, sa vision du jeu, a confié le champion du monde 1998 sur RMC. Je pense qu’on est en train d’assister à la naissance vraiment d’un crack. Je pense qu’on est au tout début de ce qu’il est capable de faire ce garçon. On en a vu des joueurs qui vont vite, mais lui je trouve qu’il a vraiment quelque chose de différent et il est capable de tout faire. Je pense qu’on est au début de quelque chose de gigantesque ».

Riolo comprend la comparaison Olise/Zidane Un avis partagé par Daniel Riolo. « Parfois, c'est vrai que tu te demandes s'il accélère ou pas. Il passait parfois Nuno Mendes sans trop accélérer... Il a ce dribble un peu nonchalant, cette façon d'éliminer. Il a un pied gauche brillant, très technique, a expliqué le journaliste dans l’After Foot. En revanche il n'a qu'un seul pied, là où Zidane en avait deux. Olise est un joueur qui me ravit à chaque fois que je le vois. C'est probablement un futur crack, c'est vrai ». Emmanuel Petit se montre en revanche plus prudent.