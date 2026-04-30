Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une blessure à une cuisse alors qu’il n’est pas actif avec le PSG pendant les matchs lui qui doit se contenter d’un rôle de doublure de Matvey Safonov. Le sort s’acharne pour Lucas Chevalier qui, à présent, pourrait voir son rêve de Coupe du monde s’envoler. Une possible absence susceptible de faire un heureux : Hugo Lloris.

La dernière danse de Didier Deschamps avant de tirer sa révérence 14 ans après sa prise de fonctions. Cette Coupe du monde sur le sol américain (11 juin-19 juillet) pourrait lui permettre de partir sur le toit du monde. L’équipe de France fait partie des nations favorites au titre suprême. Et au vu des attaquants qui peuplent le vestiaire de ce groupe (Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise et bien d’autres), les Bleus auront des arguments à faire valoir pendant la compétition.

Lucas Chevalier se blesse, ça sent mauvais pour la Coupe du monde ? Cependant, des interrogations subsistent à certains postes pour cette liste de joueurs sélectionnés par Didier Deschamps qui sera dévoilée par ses soins le jeudi 14 mai prochain. Et ce, notamment au poste de gardien de but. Lucas Chevalier était la doublure de Mike Maignan, mais a été déclassé dans un rôle de numéro trois pendant le dernier rassemblement de l’équipe de France derrière Brice Samba. Touché à une cuisse, Chevalier devrait être aux abonnés absents pendant trois semaines, mettant un terme à sa saison avec le PSG où il n’est plus la première option de Luis Enrique depuis quelques mois.