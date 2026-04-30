Une blessure à une cuisse alors qu’il n’est pas actif avec le PSG pendant les matchs lui qui doit se contenter d’un rôle de doublure de Matvey Safonov. Le sort s’acharne pour Lucas Chevalier qui, à présent, pourrait voir son rêve de Coupe du monde s’envoler. Une possible absence susceptible de faire un heureux : Hugo Lloris.
La dernière danse de Didier Deschamps avant de tirer sa révérence 14 ans après sa prise de fonctions. Cette Coupe du monde sur le sol américain (11 juin-19 juillet) pourrait lui permettre de partir sur le toit du monde. L’équipe de France fait partie des nations favorites au titre suprême. Et au vu des attaquants qui peuplent le vestiaire de ce groupe (Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise et bien d’autres), les Bleus auront des arguments à faire valoir pendant la compétition.
Lucas Chevalier se blesse, ça sent mauvais pour la Coupe du monde ?
Cependant, des interrogations subsistent à certains postes pour cette liste de joueurs sélectionnés par Didier Deschamps qui sera dévoilée par ses soins le jeudi 14 mai prochain. Et ce, notamment au poste de gardien de but. Lucas Chevalier était la doublure de Mike Maignan, mais a été déclassé dans un rôle de numéro trois pendant le dernier rassemblement de l’équipe de France derrière Brice Samba. Touché à une cuisse, Chevalier devrait être aux abonnés absents pendant trois semaines, mettant un terme à sa saison avec le PSG où il n’est plus la première option de Luis Enrique depuis quelques mois.
Hugo Lloris encore plus proche de l’équipe de France ?
Cette blessure couplée à son manque de temps de jeu pourrait également lui coûter sa place dans le groupe de Didier Deschamps à la Coupe du monde. Lundi, une information a beaucoup fait parler dans les médias. L’Equipe faisait part d’un potentiel retour d’Hugo Lloris chez les Bleus, trois ans près avoir pris sa retraite internationale. Dans ses colonnes du jour, le quotidien sportif affirme que le cas Chevalier ajouterait du crédit à cette possibilité. D’autant plus qu’il est le seul candidat à jouer en étant performant avec le Los Angeles FC contrairement à Jean Butez et Robin Risser qui sont un peu plus dans le dur à Côme et à Lens. Et alors que le clan Deschamps assurait en début de semaine que ce « n’était pas d’actualité » au sujet du retour de Lloris, la donne pourrait changer...