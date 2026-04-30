Michael Olise et l’équipe de France : Les «pressions folles» auxquelles il a dû résister

Au moment de prendre une décision pour son avenir international, Michael Olise a tranché en faveur de l’équipe de France. Alors que le joueur du Bayern Munich aurait pu porter le maillot de l’Angleterre, de l’Algérie ou encore du Nigéria, il a donc préféré les Bleus. Plus que jamais décidé à l’idée de représenter la France, Olise a dû faire face à certaines pressions.
A 24 ans, Michael Olise fait aujourd’hui le bonheur du Bayern Munich et de l’équipe de France. Avec 15 sélections au compteur, le milieu offensif sera cet été l’une des armes des Bleus pour aller chercher la Coupe du monde. Olise a donc choisi de jouer pour la France, lui qui était courtisé par l’Angleterre, l’Algérie et le Nigéria. Mais il a bien évidemment fallu faire un choix et l’ancien joueur de Crystal Palace a donc tranché.
« Il a été dragué par l’Angleterre, mais il a résisté aux pressions »
Michael Olise a ainsi opté pour l’équipe de France, refusant notamment l’Angleterre. Les Three Lions le voulaient pourtant, mais le joueur du Bayern Munich en a décidé autrement. Ayant côtoyé Olise lors des Jeux Olympiques 2024, Gérald Baticle, qui était l’adjoint de Thierry Henry, a confié pour Le Figaro : « C’est un joueur très attachant, mais surtout exceptionnel. Il a un amour incroyable du maillot bleu car il a été dragué par l’Angleterre, mais il a résisté aux pressions, car il voulait représenter la France. Son coeur lui disait de porter le maillot bleu ».
« Michael a calmé tout le monde en répétant son intention en bleu pour les Jeux »
Avant d’être appelé par Didier Deschamps, Michael Olise avait donc défendu les couleurs de la France lors des Jeux Olympiques sous les ordres de Thierry Henry. Et voilà que là encore, il avait résisté aux pressions pour porter le maillot bleu. « Son club anglais n’était pas chaud, comme beaucoup d’autres, pour qu’il fasse les Jeux. Le Bayern l’a acheté et voulait vite le récupérer pour qu’il s’intègre. Michael a calmé tout le monde en répétant son intention en bleu pour les Jeux et de représenter la France. Face à des pressions folles, il n’a subi et a su faire preuve de détermination. C’est un grand. A la hauteur du garçon qu’il est », a expliqué Gérald Baticle.