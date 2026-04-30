Michael Olise et l’équipe de France : Les «pressions folles» auxquelles il a dû résister

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au moment de prendre une décision pour son avenir international, Michael Olise a tranché en faveur de l’équipe de France. Alors que le joueur du Bayern Munich aurait pu porter le maillot de l’Angleterre, de l’Algérie ou encore du Nigéria, il a donc préféré les Bleus. Plus que jamais décidé à l’idée de représenter la France, Olise a dû faire face à certaines pressions.

A 24 ans, Michael Olise fait aujourd’hui le bonheur du Bayern Munich et de l’équipe de France. Avec 15 sélections au compteur, le milieu offensif sera cet été l’une des armes des Bleus pour aller chercher la Coupe du monde. Olise a donc choisi de jouer pour la France, lui qui était courtisé par l’Angleterre, l’Algérie et le Nigéria. Mais il a bien évidemment fallu faire un choix et l’ancien joueur de Crystal Palace a donc tranché.

« Il a été dragué par l’Angleterre, mais il a résisté aux pressions » Michael Olise a ainsi opté pour l’équipe de France, refusant notamment l’Angleterre. Les Three Lions le voulaient pourtant, mais le joueur du Bayern Munich en a décidé autrement. Ayant côtoyé Olise lors des Jeux Olympiques 2024, Gérald Baticle, qui était l’adjoint de Thierry Henry, a confié pour Le Figaro : « C’est un joueur très attachant, mais surtout exceptionnel. Il a un amour incroyable du maillot bleu car il a été dragué par l’Angleterre, mais il a résisté aux pressions, car il voulait représenter la France. Son coeur lui disait de porter le maillot bleu ».