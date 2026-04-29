Equipe de France - Chevalier en danger : Deschamps doit-il rappeler Hugo Lloris pour la Coupe du monde ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’équipe de France disputera la Coupe du monde et c’est le 14 mai prochain que Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs sélectionnés pour cette compétition. Aura-t-on le droit à des surprises de la part du sélectionneur des Bleus ? Ayant pris sa retraite internationale, Hugo Lloris serait prêt à en sortir pour disputer le Mondial. Faut-il alors faire de lui le numéro 3 plutôt que Lucas Chevalier ?

Un temps annoncé comme le futur gardien numéro 1 de l’équipe de France, Lucas Chevalier a dernièrement été rétrogradé comme numéro 3. Cela fait maintenant plusieurs mois que le Français ne joue plus avec le PSG. Une situation inquiétante forcément à quelques semaines de la liste pour la Coupe du monde. Si Didier Deschamps avait accepté de tenter la main à Chevalier lors du dernier rassemblement des Bleus, en le désignant toutefois numéro 3, cela pourrait être différent le 14 mai prochain à l’annonce de la liste des joueurs convoqués pour le Mondial. Rien ne dit que Lucas Chevalier sera appelé, ce qui va alors libérer une place.

Equipe de France : Hugo Lloris sur le retour, la réponse de Didier Deschamps est déjà tombée ? https://t.co/HVH5lJ0Nat — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Lloris plutôt que Chevalier ? A qui une non-sélection de Lucas Chevalier pourrait-elle alors profiter ? Alors qu’on a pu parler de Robin Risser (RC Lens) ou Jean Butez (Côme), on pourrait finalement assister à une surprise. En effet, on pourrait voir… Hugo Lloris sortir de sa retraite. Evoluant aujourd’hui au Los Angeles FC, celui qui avait arrêté avec les Bleus après la Coupe du monde 2022 pourrait bien faire son grand retour si Didier Deschamps venait à l’appeler pour être le gardien numéro 3 de l’équipe de France à la Coupe du monde.