Equipe de France - Chevalier en danger : Deschamps doit-il rappeler Hugo Lloris pour la Coupe du monde ?

Cet été, l’équipe de France disputera la Coupe du monde et c’est le 14 mai prochain que Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs sélectionnés pour cette compétition. Aura-t-on le droit à des surprises de la part du sélectionneur des Bleus ? Ayant pris sa retraite internationale, Hugo Lloris serait prêt à en sortir pour disputer le Mondial. Faut-il alors faire de lui le numéro 3 plutôt que Lucas Chevalier ?
Un temps annoncé comme le futur gardien numéro 1 de l’équipe de France, Lucas Chevalier a dernièrement été rétrogradé comme numéro 3. Cela fait maintenant plusieurs mois que le Français ne joue plus avec le PSG. Une situation inquiétante forcément à quelques semaines de la liste pour la Coupe du monde. Si Didier Deschamps avait accepté de tenter la main à Chevalier lors du dernier rassemblement des Bleus, en le désignant toutefois numéro 3, cela pourrait être différent le 14 mai prochain à l’annonce de la liste des joueurs convoqués pour le Mondial. Rien ne dit que Lucas Chevalier sera appelé, ce qui va alors libérer une place.
Lloris plutôt que Chevalier ?
A qui une non-sélection de Lucas Chevalier pourrait-elle alors profiter ? Alors qu’on a pu parler de Robin Risser (RC Lens) ou Jean Butez (Côme), on pourrait finalement assister à une surprise. En effet, on pourrait voir… Hugo Lloris sortir de sa retraite. Evoluant aujourd’hui au Los Angeles FC, celui qui avait arrêté avec les Bleus après la Coupe du monde 2022 pourrait bien faire son grand retour si Didier Deschamps venait à l’appeler pour être le gardien numéro 3 de l’équipe de France à la Coupe du monde.
« Je trouve ça ridicule »
Il faut maintenant attendre le 14 mai prochain et la liste de Didier Deschamps pour savoir si Hugo Lloris fera partie ou non du groupe de l’équipe de France pour la Coupe du monde. En attendant, chacun réagit à cette information qui est loin de faire l’unanimité. C’est notamment le cas de Vincent Moscato qui a fait part de son opposition à retour d’Hugo Lloris chez les Bleus : « C’est bizarre quand même cette mentalité. Les mecs ne savent pas rester chez eux ? C’est fini, c’est fini. Chevalier, il le prend pour une pompe ? Je suis Chevalier, je l’appelle, je lui dis : “Qu’est-ce que tu m’emmerdes toi ?” C’est ridicule. Moi, Lloris bon… sans plus. En plus, au niveau de la personnalité, il n’y a pas besoin d’éducateur, c’est pas des délinquants les mecs. Il y a Deschamps qui est le patron, avec des préparateurs physique, tout ça, il n’y a pas besoin d’un accompagnateur. Il conduit le bus, il a le permis ? Non, même pas. Donc ça sert à rien. Je ne comprends pas et je trouve ça ridicule ».
Alors, faut-il rappeler Hugo Lloris pour la Coupe du monde ?