Coupe du monde 2026 - Randal Kolo Muani ou Esteban Lepaul en équipe de France : Le débat est réglé dans l'After Foot !

Amadou Diawara

Alors qu'Hugo Ekitike est forfait pour la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps pourrait hésiter entre Randal Kolo Muani ou Estéban Lepaul pour la dernière place en attaque. D'après Walid Acherchour, interrogé dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, le sélectionneur de l'équipe de France doit faire appel au joueur de Tottenham.

Lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool, Hugo Ekitike s'est gravement blessé. Victime d'une rupture du tendon d'Achille, l'international français est forfait pour la Coupe du Monde 2026. Pour le remplacer dans la liste de Didier Deschamps, Walid Acherchour estime qu'il faut choisir Randal Kolo Muani (Tottenham) et non Estéban Lepaul (Stade Rennais).

Equipe de France : Hugo Lloris sur le retour, la réponse de Didier Deschamps est déjà tombée ? https://t.co/HVH5lJ0Nat — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

«Il a une connaissance du haut niveau que Lepaul n'a pas aujourd'hui» « Si je préfère Randal Kolo Muani à Estéban Lepaul ? Tous les jours. Je critique souvent les listes et le conformisme de Didier Deschamps. Kolo Muani, par rapport à ce qu'il a fait avec l'équipe de France sur les dernières compétitions, entre sa polyvalence à droite ou dans l'axe, son mouvement, sa gestion de la profondeur, et même dans une saison catastrophique avec Tottenham, il a quand même mis des buts en Ligue des champions contre le PSG, l'Atletico, il a une connaissance du haut niveau que Lepaul n'a pas aujourd'hui », a affirmé Walid Acherchour, présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir.