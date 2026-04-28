Equipe de France : Hugo Lloris sur le retour, la réponse de Didier Deschamps est déjà tombée ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Hugo Lloris a dit stop il y a trois ans de cela. A une autre échelle, le champion du monde 2018 pourrait imiter Zinedine Zidane et sortir de sa retraite internationale pour une dernière danse avec l'équipe de France. C'est la grosse information de ce lundi soir. Néanmoins, Didier Deschamps aurait déjà tranché en défaveur de cette hypothèse.

L'équipe de France a fait son petit bout de chemin sans son capitaine emblématique. Dans la foulée de la désillusion au Qatar avec une finale de Coupe du monde perdue contre l'Argentine le 18 décembre 2022 (3-3 puis 2-4 aux tirs au but), Hugo Lloris mettait un terme à 14 années de bons et loyaux services en sélection en annonçant sa retraite internationale.

🚨🚨 𝗛𝗨𝗚𝗢 𝗟𝗟𝗢𝗥𝗜𝗦 𝗡’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟’𝗜𝗗𝗘́𝗘 𝗗𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗘𝗡 𝗧𝗔𝗡𝗧 𝗤𝗨𝗘 𝗡𝗨𝗠𝗘́𝗥𝗢 𝟯 !! 🇫🇷🌍🧤



À 39 ans, sortir de sa retraite internationale est 𝗨𝗡𝗘 𝗥𝗘́𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗢𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡 : si Deschamps l’appelle, il… pic.twitter.com/A6IbbjJAnR — Actu Foot (@ActuFoot_) April 27, 2026

«Il ne fera jamais campagne pour être là» Trois ans sont passés et Hugo Lloris ne dirait pas non à un retour en équipe de France pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) dans un rôle de troisième gardien derrière Mike Maignan et Brice Samba, Lucas Chevalier ne jouant plus au Paris Saint-Germain. Pour autant, son entourage a tenu à mettre les choses au clair auprès de L'Equipe. « Par pudeur et par respect pour les gardiens en place, il ne fera jamais campagne pour être là, il ne veut pas être celui qui pique la place. Mais évidemment qu'il ne dirait pas non à une convocation en équipe de France. Encore une fois, il n'est pas question pour lui de se mettre en avant ou d'utiliser des leviers pour réussir à être appelé ».