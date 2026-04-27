Dembélé au-dessus de Mbappé : Patrice Evra se lâche sur les deux stars de l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’approche de la Coupe du monde, l’équipe de France peut compter sur deux des meilleurs joueurs du monde actuellement : Ousmane Dembélé (PSG) et Kylian Mbappé (Real Madrid). Depuis le début de leur carrière, les deux attaquants ont souvent été comparés et chacun a ses partisans. Patrice Evra s’est d’ailleurs rangé du côté de Dembélé, expliquant pourquoi il le mettait au-dessus de Mbappé.

La saison dernière, Ousmane Dembélé s’est complètement métamorphosé avec le PSG, jusqu’à devenir le meilleur joueur du monde. Sacré Ballon d’Or, le Français a impressionné tout le monde. Mais voilà que Patrice Evra n’était pas forcément surpris par celui qu’il a pu côtoyer en équipe de France. « Je ne suis pas choqué par Dembélé. Quand les gens critiquaient Dembélé, je disais ce joueur quand il va commencer à marquer tout le monde dira qu’il est le meilleur du monde. Moi, je l’ai toujours mis au-dessus de Mbappé », a-t-il de Dembélé à l’occasion du podcast de Rio Ferdinand.

Mercato - PSG : Le transfert réclamé sur RMC pour venir remplacer Ousmane Dembélé https://t.co/6XrBMHOS3b — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Tout le monde dit que Mbappé est plus grand que Dembélé, mais… » Pour Patrice Evra, Ousmane Dembélé serait donc meilleur que Kylian Mbappé. Et à propos du numéro 10 du PSG, l’ancien joueur de Manchester United a d’ailleurs pu expliquer également : « Tout le monde dit que Mbappé est plus grand que Dembélé, mais je me suis entraîné avec Dembélé, il faut me croire Rio, pour un défenseur, il est impossible à marquer. Il ne sait pas s’il est droitier ou gaucher. C’est le joueur le plus dur contre qui j’ai joué à l’entraînement ? Vous devez juste casser sa jambe. Je vais être honnête, moi, je pense qu’il me respecte dont il n’a jamais essayé, mais il peut aller partout. Quand vous êtes un défenseur, vous montrez le côté gauche ou droit, vous ne pouvez pas avec Dembélé. Ce qu’il manquait à Dembélé c’est de prendre sa chance. Je suis sûr que Luis Enrique l’adore, il a eu des entraînements avec lui sur la finition. Ce que vous voyez avec Dembélé, ce n’est pas nouveau. Les gens ne lui donnaient pas de crédit car ils étaient frustrés car il manquait tout le temps l’opportunité ».