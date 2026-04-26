Equipe de France - Estéban Lepaul : Sa future femme prête à annuler le mariage pour la Coupe du monde

Amadou Diawara

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France va affronter à la fois la Norvège, l'Irak et le Sénégal lors de la phase de groupes. Actuel meilleur scoreur de la Ligue 1, Estéban Lepaul espère être convoqué par Didier Deschamps pour disputer cette compétition. Et heureusement pour lui, sa compagne est prête à annuler leur mariage, qui est programmé au mois de juin.

Lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France est tombée dans le groupe D avec l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan. Ayant engrangé 16 points au total, les Bleus ont terminé à la première place de leur poule. Une position synonyme de qualification directe pour le Mondial, organisé aux Etats-Unis au Canada et au Mexique entre le 11 juin et le 19 juillet.

« Ils n’auront qu’à faire la fête entre eux, ce n'est pas grave ! »



Estéban Lepaul prêt à tout pour les Bleus, quitte à décaler son mariage en juin 💍 😂 @BastienAL pic.twitter.com/XVLL2JPfFW — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 26, 2026

«On a un mariage qui arrive en juin» Ayant composté son billet pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France fait partie du groupe I. Les Bleus se frotteront donc au Sénégal, à la Norvège et à l'Irak au premier tour de la compétition. Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais, Estéban Lepaul est l'actuel meilleur scoreur de la Ligue 1 avec 17 réalisations. Logiquement, le buteur de 26 ans espère être convoqué par Didier Deschamps pour la prochain Mondial.