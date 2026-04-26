«Je suis catastrophique», Zidane balance sur sa pire période en équipe de France !

Ancien joueur emblématique de l'équipe de France, Zinedine Zidane avait notamment brillé en finale de Coupe du Monde 1998 en offrant aux Bleus le premier sacre mondial de leur histoire. Mais Zidane admet malgré tout que durant les mois qui ont suivi cette Coupe du Monde, son rendement avait été catastrophique, tant en sélection qu'avec la Juventus Turin.
En juin 2022, alors qu'il fêtait ses 50 ans, Zinedine Zidane accordait une interview symbolique à L'EQUIPE dans laquelle l'ancien numéro 10 retraçait notamment les moments marquants de sa carrière de joueur. Difficile donc pour Zidane de ne pas évoquer la Coupe du Monde 1998 en France et son doublé légendaire en finale contre le Brésil (3-0), LE match qui avait marqué le début de sa reconnaissance internationale. Et pourtant, Zinedine Zidane admet que les mois qui ont suivi ce Mondial ont été très difficiles à vivre...
« Après la Coupe du monde, je suis catastrophique ! »
« 1998, ma plus belle année de joueur ? Les six premiers mois jusqu’à la finale, pas les six derniers. Après la Coupe du monde, je suis catastrophique ! Je ne mettais plus un pied devant l’autre. Même mes copains me disaient : “Mais c’est ton cousin qui joue, c’est ton cousin qui est revenu à la Juve !” Quand vous gagnez un grand titre comme la Coupe du monde, vous avez tendance à vous relâcher. Et moi, je me suis vraiment bien relâché ! Et pour repartir, c’est dur. Il faut du temps. Après janvier, j’ai réenclenché. Très bien en janvier et février puis je me suis blessé. Cent jours. La saison finie », a indiqué Zinedine Zidane, qui avait finalement réussi à repartir du bon pied pour enchaîner sur un magnifique Euro 2000 avec l'équipe de France.
« À l’Euro, on était injouables »
« Puis j’ai repris pour une saison 1999-2000 au top avec la victoire en apothéose à l’Euro. Là, j’étais… au top ! Pendant les deux-trois saisons suivantes, je n’ai plus lâché l’affaire. 1998, c’était mon année. Mais je pense que 1999-2000 a été ma plus grande saison. Pas que pour moi. Pour toute notre génération en bleu. Notre équipe de France était exceptionnelle. L’Euro 2000 reste le summum de cette génération. À l’Euro, on était injouables », poursuit l'ancien numéro 10 de l'équipe de France.