«Je suis catastrophique», Zidane balance sur sa pire période en équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique de l'équipe de France, Zinedine Zidane avait notamment brillé en finale de Coupe du Monde 1998 en offrant aux Bleus le premier sacre mondial de leur histoire. Mais Zidane admet malgré tout que durant les mois qui ont suivi cette Coupe du Monde, son rendement avait été catastrophique, tant en sélection qu'avec la Juventus Turin.

En juin 2022, alors qu'il fêtait ses 50 ans, Zinedine Zidane accordait une interview symbolique à L'EQUIPE dans laquelle l'ancien numéro 10 retraçait notamment les moments marquants de sa carrière de joueur. Difficile donc pour Zidane de ne pas évoquer la Coupe du Monde 1998 en France et son doublé légendaire en finale contre le Brésil (3-0), LE match qui avait marqué le début de sa reconnaissance internationale. Et pourtant, Zinedine Zidane admet que les mois qui ont suivi ce Mondial ont été très difficiles à vivre...

Benzema avec Zidane en équipe de France : L’impensable retour peut avoir lieu ? https://t.co/Eze1AP2Zz6 — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

« Après la Coupe du monde, je suis catastrophique ! » « 1998, ma plus belle année de joueur ? Les six premiers mois jusqu’à la finale, pas les six derniers. Après la Coupe du monde, je suis catastrophique ! Je ne mettais plus un pied devant l’autre. Même mes copains me disaient : “Mais c’est ton cousin qui joue, c’est ton cousin qui est revenu à la Juve !” Quand vous gagnez un grand titre comme la Coupe du monde, vous avez tendance à vous relâcher. Et moi, je me suis vraiment bien relâché ! Et pour repartir, c’est dur. Il faut du temps. Après janvier, j’ai réenclenché. Très bien en janvier et février puis je me suis blessé. Cent jours. La saison finie », a indiqué Zinedine Zidane, qui avait finalement réussi à repartir du bon pied pour enchaîner sur un magnifique Euro 2000 avec l'équipe de France.