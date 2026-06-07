«C'est celui qui m'a le plus appris» : Ce partenaire qui a changé la carrière de Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est passé d'un statut de pépite du football français à star mondiale en l'espace de quelques années. A ses débuts à Monaco, l'attaquant du Real Madrid était le lieutenant offensif de Radamel Falcao aux côtés duquel il a énormément appris comme révélé par le principal concerné lors d'une interview pour Sorare.

A l'été 2017, au terme de six mois où il s'est révélé aux yeux de l'Europe grâce à ses performances avec l'AS Monaco jusqu'aux demi-finales de la Ligue des champions, Kylian Mbappé rejoignait le PSG contre un chèque de 180M€. Le tout, avec un statut d'international français à quelques semaines de son 19ème anniversaire. Mbappé a connu une progression fulgurante sur Le Rocher et notamment grâce aux conseils de Falcao.

«J'étais attaquant, c'est quelqu'un qui m'a toujours bien intégré, il m'a fait de l'espace» L'ex-buteur de l'AS Monaco était le buteur star du club monégasque à cette époque autour duquel Kylian Mbappé tournait dans un rôle de second attaquant. Pour Sorare, l'actuel capitaine de l'équipe de France et numéro 10 du Real Madrid est revenu sur son quotidien aux côtés de Falcao dans la Principauté. « Celui avec lequel j'ai le plus appris ? Je pense que c'est Falcao. J'étais attaquant, c'est quelqu'un qui m'a toujours bien intégré, il m'a fait de l'espace. A l'époque, pour nous c'était le capitaine, la star de l'équipe, c'était la référence et celui qui en avait le plus dans notre équipe au niveau international ».