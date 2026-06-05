«C'est là qu'il faut arrêter» : Kylian Mbappé dévoile le moment où il prendra sa retraite

Désormais âgé de 27 ans, Kylian Mbappé a encore de beaux jours devant lui. Mais cela n’empêche pas la star du Real Madrid d’évoquer la fin de sa carrière. A l’occasion d’un entretien accordé à Sorare, le buteur français a dévoilé à quel moment selon lui il fallait dire stop pour un athlète professionnel.
A 27 ans, Kylian Mbappé a encore plusieurs saisons à haut niveau devant lui. Néanmoins, le capitaine de l’équipe de France, toujours très lucide sur sa carrière, sait que rien n’est éternel. A l’occasion d’un entretien accordé à Sorare ce vendredi en marge du début de la Coupe du Monde, le numéro 10 du Real Madrid a abordé ce sujet sensible que représente la fin de carrière d’un athlète de très haut niveau.
« Dans le foot, on appelle ça la petite mort »
« Ça me fait peur la notion d’oubli dans le foot ? Dans le foot, on appelle ça la petite mort. Quand tu as connu la gloire pendant une dizaine d’années et arriver dans la vie d’après… Mais c’est une vie qui continue, nous on peut être à la retraite très jeune. La vie continue et c’est difficile pour pas mal de joueurs de pouvoir rebondir. Après je pense que le quotidien ne me manquera pas. Voyager, s’entrainer tous les jours… Ça ne manquera pas. Celui qui dit ça, il ment. Mais les matchs, la compétition, ça va manquer », a ainsi confié Kylian Mbappé avant de poursuivre.
« C’est vraiment quand dans la tête tu n’as plus la motivation intégrale c’est là qu’il faut arrêter »
« Dans ma tête, j’ai un âge où je dis je n’irai pas au-dessus ou je laisse mon corps décider ? Pas seulement le corps. Je pense qu’avant même ton corps, c’est ta tête qui va décider. Pour un joueur, la sortie est importante. Tu le vois avec la nouvelle génération. J’ai la chance d’avoir un petit frère et de regarder le foot avec lui. J’ai regardé des joueurs quand j’étais petit et pour lui, ils étaient en fin de carrière. Pour lui, il y en a pleins qui étaient finis alors que pour moi c’étaient des tops joueurs, mais comme ils n’ont pas arrêté au bon moment, pour lui, ils étaient nuls. C’est compliqué, il faut arrêter au bon moment. Comme je dis souvent à mon frère, c’est un 2006, il n’a pas vu Cristiano Ronaldo à Manchester United le premier passage, il ne connait pas. C’est vraiment quand dans la tête tu n’as plus la motivation intégrale c’est là qu’il faut arrêter », conclut la star française.