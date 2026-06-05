«C'est là qu'il faut arrêter» : Kylian Mbappé dévoile le moment où il prendra sa retraite

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais âgé de 27 ans, Kylian Mbappé a encore de beaux jours devant lui. Mais cela n’empêche pas la star du Real Madrid d’évoquer la fin de sa carrière. A l’occasion d’un entretien accordé à Sorare, le buteur français a dévoilé à quel moment selon lui il fallait dire stop pour un athlète professionnel.

A 27 ans, Kylian Mbappé a encore plusieurs saisons à haut niveau devant lui. Néanmoins, le capitaine de l’équipe de France, toujours très lucide sur sa carrière, sait que rien n’est éternel. A l’occasion d’un entretien accordé à Sorare ce vendredi en marge du début de la Coupe du Monde, le numéro 10 du Real Madrid a abordé ce sujet sensible que représente la fin de carrière d’un athlète de très haut niveau.

« Dans le foot, on appelle ça la petite mort » « Ça me fait peur la notion d’oubli dans le foot ? Dans le foot, on appelle ça la petite mort. Quand tu as connu la gloire pendant une dizaine d’années et arriver dans la vie d’après… Mais c’est une vie qui continue, nous on peut être à la retraite très jeune. La vie continue et c’est difficile pour pas mal de joueurs de pouvoir rebondir. Après je pense que le quotidien ne me manquera pas. Voyager, s’entrainer tous les jours… Ça ne manquera pas. Celui qui dit ça, il ment. Mais les matchs, la compétition, ça va manquer », a ainsi confié Kylian Mbappé avant de poursuivre.