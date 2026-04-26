Equipe de France : Tolisso «s'est fait une promesse» avant la Coupe du monde

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un retour en équipe de France cinq ans après la dernière sélection ? Corentin Tolisso y croyait pour le rassemblement de mars, mais le joueur de l'OL est tombé de haut. Pour beIN SPORTS, le champion du monde a affirmé avoir pris une résolution à l'approche de cette Coupe du monde, la dernière de Didier Deschamps avant que le sélectionneur rende son tablier.

Samedi, l'OL recevait l'AJ Auxerre au Groupama Stadium pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1. Entré en jeu juste avant l'heure de jeu, Corentin Tolisso a pris les choses en main en inscrivant le but du 2-1 et en délivrant la passe décisive pour Roman Yaremchuk, permettant à l'Olympique Lyonnais de faire le break. L'AJA reviendra à 3-2, mais perdra tout de même la rencontre. Sur le dispositif bord terrain de beIN SPORTS, Sonny Anderson a posé la question suivante au champion du monde. « C'est compliqué pour moi de poser des questions parce que je suis fan de ce qu'il fait depuis toujours, son mental, ses qualités pour amener l'équipe. Une saison extraordinaire, tu décides un match, tu y crois toujours à l'équipe de France ».

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🎙️ Corentin Tolisso sur l'Équipe de France : "Toi (Sonny Anderson) et mon père aussi il y croit." pic.twitter.com/gUb5cjSvZL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 25, 2026

«J'étais un peu déçu de la dernière sélection, j'y croyais» Aux abonnés absents depuis l'Euro 2021, Corentin Tolisso espérait être appelé lors de la trêve internationale du mois de mars par le sélectionneur Didier Deschamps. Mais la déception a pris le dessus, incitant le milieu de terrain de l'OL d'arrêter de parler des Bleus dans les médias. « Franchement, j'étais un peu déçu de la dernière sélection, j'y croyais. Et je me suis fait une promesse de ne plus en parler dans les médias. Arrivera ce qui arrivera. Je kiffe sur le terrain, j'essaie d'apporter le plus de choses positives à mon équipe ».