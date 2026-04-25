Equipe de France : «C'était sa meilleure version», Kylian Mbappé abandonné par Paul Pogba ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant ses premières années en équipe de France, Kylian Mbappé a pu bénéficier d'un pourvoyeur de ballons hors pair en la personne de Paul Pogba. Aux abonnés absents depuis le printemps 2022 en raison de blessures et d'une suspension pour dopage, Pogba manque à Mbappé qui n'est plus aussi fort sans lui selon Rio Ferdinand. Le champion du monde a donné son avis sur la question.

Entre 2017 et 2022, Kylian Mbappé et Paul Pogba ont mis à mal bien des blocs adverses. Les courses tranchantes de l'actuel capitaine de l'équipe de France et les passes d'une précision extrême du milieu de terrain ont ébloui plus d'un observateur. A commencer par Rio Ferdinand. L'ancien international anglais reconverti consultant depuis sa retraite en 2015 affirme que depuis la dernière sélection de Pogba en mars 2022 en équipe de France ne jamais avoir revu Mbappé aussi fort qu'avec lui et inversement. « Je ne pense pas avoir vu une meilleure version de Mbappé sans toi et je ne pense pas avoir vu une meilleure version de Pogba sans Mbappé, pourquoi ? ».

Thierry Henry or Nicolas Anelka? Rio and Paul Pogba debate two French legends. Who's your pick? 🇫🇷 @rioferdy5 @paulpogba pic.twitter.com/6On6it7fPV — Rio Ferdinand Presents (@RioMeets) April 24, 2026

«Quand je recevais le ballon en équipe nationale, il savait dès ma première touche, et je savais où il était et quel genre de course il allait faire» Présent sur le podcast Rio Meets, Paul Pogba est passé aux aveux sur le sujet, estimant que les deux champions du monde étaient tout simplement complémentaires. « Je ne sais pas. On se comprend. Je comprends ses courses. Et il est tellement rapide. Je peux rater le ballon, il l'attrapera quand même. Je frappe le ballon et il court. Ses courses sont incroyables. Il est rapide, technique, et j’adore jouer avec ce genre de joueurs. Et on a trouvé ça, quand on a tilté… Quand je recevais le ballon en équipe nationale, il savait dès ma première touche, et je savais où il était et quel genre de course il allait faire… Alors j’essayais de le trouver comme ça. En équipe nationale, on jouait en contre-attaque la plupart du temps. Il restait devant et quand on récupérait le ballon et qu’ils pressaient, je lui passais simplement le ballon et on se déplaçait tous. C’était toujours facile de jouer avec ce genre de joueurs, pour être honnête ».