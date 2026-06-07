«C’est en discussion» : L’UBB confirme un sujet important dans la prolongation de Bielle-Biarrey

Louis Bielle-Biarrey est aujourd’hui un joueur de l’UBB. S’il est sous contrat jusqu’en 2027 avec la formation bordelaise, cela pourrait évoluer prochainement. En effet, les deux parties sont en discussion pour une prolongation. Reste maintenant à trouver un accord sur les termes de ce futur contrat et voilà que le président de l’UBB a confirmé une information parue récemment à propos de LBB.
Nouvelle star du rugby français, Louis Bielle-Biarrey ne cesse d’impressionner sous le maillot de l’UBB. Et voilà que ça pourrait continuer encore un moment. En effet, sur les bords de la Garonne, on ne souhaite clairement pas voir partir l’ailier de 22 ans. En ce sens, des discussions ont débuté pour prolonger le contrat de Bielle-Biarrey, qui court aujourd’hui jusqu’en 2027. LBB et l’UBB trouveront-ils un accord ? Il y a différents points à aborder en tout cas…
Bielle-Biarrey va-t-il prolonger à l’UBB ?
Président de l’UBB, Laurent Marti a fait un point justement sur la prolongation de Louis Bielle-Biarrey. C’est ainsi que dans un entretien accordé à Sud Ouest, il a expliqué dans un premier temps : « Je peux aller jusqu'à l'offre que je viens d'envoyer, parce que c'est inimaginable de perdre Louis. C'est un super joueur, un super mec, un des fleurons de notre rugby. Mais je ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Cette prolongation ne peut se faire que sous deux angles : un respect strict du règlement et dans l'équilibre du salary-cap. La facilité pour moi, ce serait d'envoyer une somme qu'il ne peut pas refuser, puis d'expliquer à Yannick qu'il va manquer quatre joueurs. Je me dois de rester dans une certaine limite ».
« Ça fait partie de la négo globale, c’est un point qui été évoqué »
Et voilà qu’il a ensuite été relancé sur une information parue dernièrement : la volonté de Louis Bielle-Biarrey de participer aux Jeux Olympiques. L’ailier de l’UBB voudrait faire partie de l’aventure aux Etats-Unis en 2028 avec l’équipe de France de rugby à 7 et c’est ainsi que ce sujet s’est invité dans les discussions pour sa prolongation à Bordeaux. Ce qu’a confirmé Laurent Marti : « C’est en discussion. Ça fait partie de la négo globale, c’est un point qui été évoqué ». Affaire à suivre…