«C’est en discussion» : L’UBB confirme un sujet important dans la prolongation de Bielle-Biarrey

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Louis Bielle-Biarrey est aujourd’hui un joueur de l’UBB. S’il est sous contrat jusqu’en 2027 avec la formation bordelaise, cela pourrait évoluer prochainement. En effet, les deux parties sont en discussion pour une prolongation. Reste maintenant à trouver un accord sur les termes de ce futur contrat et voilà que le président de l’UBB a confirmé une information parue récemment à propos de LBB.

Nouvelle star du rugby français, Louis Bielle-Biarrey ne cesse d’impressionner sous le maillot de l’UBB. Et voilà que ça pourrait continuer encore un moment. En effet, sur les bords de la Garonne, on ne souhaite clairement pas voir partir l’ailier de 22 ans. En ce sens, des discussions ont débuté pour prolonger le contrat de Bielle-Biarrey, qui court aujourd’hui jusqu’en 2027. LBB et l’UBB trouveront-ils un accord ? Il y a différents points à aborder en tout cas…

Bielle-Biarrey va-t-il prolonger à l’UBB ? Président de l’UBB, Laurent Marti a fait un point justement sur la prolongation de Louis Bielle-Biarrey. C’est ainsi que dans un entretien accordé à Sud Ouest, il a expliqué dans un premier temps : « Je peux aller jusqu'à l'offre que je viens d'envoyer, parce que c'est inimaginable de perdre Louis. C'est un super joueur, un super mec, un des fleurons de notre rugby. Mais je ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Cette prolongation ne peut se faire que sous deux angles : un respect strict du règlement et dans l'équilibre du salary-cap. La facilité pour moi, ce serait d'envoyer une somme qu'il ne peut pas refuser, puis d'expliquer à Yannick qu'il va manquer quatre joueurs. Je me dois de rester dans une certaine limite ».