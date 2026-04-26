Zidane arrive en équipe de France : «Deschamps ne va pas vouloir partir comme ça», l'avertissement de Djibril Cissé !

Une bascule va s'effectuer cet été, la première en quatorze ans. Didier Deschamps s'apprête à vivre sa dernière compétition dans le costume de sélectionneur de l'équipe de France. Et avant que Zinedine Zidane reprenne le flambeau, Deschamps a un dernier tour à sortir de son chapeau d'après Djibril Cissé.
Une dernière danse pour Didier Deschamps avant de céder sa place après 14 années de service. Le sélectionneur de l'équipe de France est sur le point de disputer son quatrième Mondial sur le banc des Bleus. Du 11 juin au 19 juillet prochain, celui qui est surnommé DD aura la possibilité de broder une troisième étoile sur la tunique tricolore après avoir pris part aux deux premières victoires mondiales de la sélection comme capitaine en 1998 et coach en 2018.
«Didier Deschamps est injouable niveau gagne»
Ex-international français qui a croisé Didier Deschamps à l'été 2009 avant de quitter l'OM pour le Panathinaïkos, Djibril Cissé estime que personne à part Zinedine Zidane ne peut regarder Deschamps dans les yeux comme héritage laissé en tant qu'entraîneur. « Didier Deschamps est injouable niveau gagne. Il respire "gagner" en fait. Franchement, il y en a qu'un seul et tu sais lequel c'est, qui peut faire tête-tête avec Didier, c'est celui qui met des coups de tête aux gens ».
«Il va vouloir partir avec une petite coupe dans la poche»
Sur Rire et Chansons, Djibril Cissé a d'ailleurs fait une grande annonce à l'approche de la Coupe du monde avant la passation de pouvoir entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane en équipe de France. « Didier Deschamps ou Zinedine Zidane ? Didier, mais pas de beaucoup. Pour moi, il y a pas beaucoup mieux. Impatient d'avoir Zidane comme sélectionneur ? Bien sûr, et je ne suis pas tout seul. Il était temps que Deschamps cède sa place ? Même lui, je pense qu'il a compris le truc et il va vouloir partir avec une petite coupe dans la poche. Il ne va pas vouloir partir comme ça "merci au revoir"».