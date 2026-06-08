«Ça aurait pu s’arrêter» : Didier Deschamps aurait pu quitter l’équipe de France avant

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique (16 juin – 19 juillet 2026) sera la dernière pour Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Une belle et longue aventure qui aurait pu néanmoins prendre fin quelques mois après sa prise de fonction…

Après quatorze années et bons et loyaux services, Didier Deschamps va quitter l’équipe de France au terme de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Une longévité unique dans l’histoire des Bleus qui aurait pu ne jamais exister. Et pour cause, dès la fin de l’année 2013, le sélectionneur tricolore n’excluait pas de plier bagage si le barrage retour contre l’Ukraine n’avait pas tourné en faveur de l’équipe de France (3-0) dans la foulée d’un match aller raté (0-2).

« C’est probable que ça aurait pu s’arrêter » « Le jour où ça aurait pu s’arrêter ? Il y en a eu plusieurs. S’il y en a un à ressortir, c’est le barrage contre l’Ukraine (15 et 19 novembre 2013), même si mon président (de la FFF, Noël Le Graët) m’a répété entre le match aller (défaite 0-2 en Ukraine) et le match retour (victoire 3-0 au Stade de France) de ne pas prendre de décision. Que ce soit Didier Deschamps ou non, on est tous soumis au résultat. Et s’il y a une non-qualification à une Coupe du monde, c’est problématique. Je ne sais pas ce qui se serait passé à ce moment-là, même si c’est probable que ça aurait pu s’arrêter », révèle Didier Deschamps dans un entretien accordé à plusieurs quotidiens régionaux, dont La Provence et Sud-Ouest.