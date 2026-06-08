Equipe de France - Hugo Lloris à la Coupe du monde : Bertrand Latour révèle les coulisses de cette rumeur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour la Coupe du monde, Didier Deschamps a décidé de partir avec 3 gardiens : Mike Maignan, Brice Samba et Robin Risser. Le portier du RC Lens a donc été la surprise de la liste de l’équipe de France. Alors l’annonce de celle-ci, il avait également question de la possibilité qu’Hugo Lloris sorte de sa retraite pour revenir chez les Bleus. Bertrand Latour est alors revenu sur ce dossier.

Après la Coupe du monde 2022, Hugo Lloris décidait de prendre sa retraite internationale. L’actuel gardien du Los Angeles FC avait donc dit stop à l’équipe de France, mais voilà qu’il était prêt visiblement à faire son grand retour. En effet, quelques jours avant l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2026, il était expliqué que Lloris pourrait sortir de sa retraite internationale et enfile le costume de numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens. Un rôle qui a finalement été confié à Robin Risser.

« Le staff ne s’est jamais dit on va prendre Lloris numéro 3 » Il n’y aura donc pas eu de retour d’Hugo Lloris en équipe de France. Mais comment en est-on arrivé à évoquer un tel scénario ? A l’occasion du Late Football Club, Bertrand Latour est revenu sur ce sujet, expliquant alors à propos de Lloris : « On avait évoqué le nom de Lloris pour la Coupe du monde, c’est pipeau total, c’était une fausse info ? Ce n’était pas une fausse info. En tout cas, ça n’a jamais été dans l’esprit du staff de l’équipe de France. Après, que lui imagine et ne souhaite pas que ça se sache que probablement… Mais le staff ne s’est jamais dit on va prendre Lloris numéro 3 ».