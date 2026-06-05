Equipe de France - Rayan Cherki : Un champion du monde 98 interpelle Deschamps pour réclamer un changement

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Buteur ce jeudi soir face à la Côte d’Ivoire, Rayan Cherki a fait grosse impression avec l’équipe de France. Pour l’instant remplaçant dans l’esprit de Didier Deschamps, le milieu offensif de Manchester City mériterait de postuler à un rôle de titulaire selon le champion du monde 1998 Youri Djorkaeff. Explications.

Ce jeudi soir à Nantes, l’équipe de France s’est inclinée en amical face à la Côte d’Ivoire (1-2). Du côté des Bleus, un joueur s’est particulièrement distingué en la personne de Rayan Cherki. Unique buteur du match côté français, le crack de Manchester City a clairement marqué des points avant le début du mondial. Pour Youri Djorkaeff, le joueur de 22 ans mériterait de bénéficier de davantage de temps de jeu, et ce dernier n’a pas hésité de le demander à Didier Deschamps.

« Il a prouvé qu'il avait le niveau et qu'il voulait aussi s’imposer » « Cherki ça fait un moment que je le suis, il n'est pas très loin de chez moi, de la banlieue lyonnaise, on est pratiquement voisins. Il a pris une autre dimension, ce qui lui manquait aussi, c'était la performance en Équipe de France ! Il a démontré jeudi qu’il avait l’étoffe pour débuter et prendre des responsabilités, c’est un atout supplémentaire. Est-ce qu’il va débuter ? Tactiquement on verra, mais en tout cas il a prouvé qu'il avait le niveau et qu'il voulait aussi s’imposer », a ainsi confié Djorkaeff sur les ondes de RMC.