Le nouveau directeur sportif de l'OM annonce déjà la couleur pour le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis samedi, Medhi Benatia n'est plus le directeur sportif de l'OM. Pour le remplacer, c'est Grégory Lorenzi qui va débarquer à Marseille après avoir officié durant dix années à Brest. Et il assure qu'il ne changera pas de méthode à Marseille où il sera au travail dans les prochaines heures pour le mercato estival.

C'était attendu, c'est désormais officiel, Medhi Benatia n'est plus le directeur sportif de l'OM. « Après deux ans et demi au sein du club qui l’a formé en tant que joueur au début de sa carrière, Medhi Benatia quittera ses fonctions le 18 mai 2026 », peut-on lire dans le communiqué officiel du club. Pour le remplacer, c'est Grégory Lorenzi qui devrait débarquer après dix saisons à Brest. D'ailleurs, alors que son départ de Bretagne est acté, il a assuré qu'il ne changerait pas ses méthodes de recrutement dans son nouveau club.

Lorenzi annonce la couleur pour son projet « Je ne changerai pas ma façon de faire en termes de recrutement. Si des clubs s'intéressent à moi, c'est parce que ce que j'ai fait les intéresse. Si demain je change de club, je devrais m'adapter à son environnement mais en gardant mes principes, les méthodes et la vision que j'ai construits ici », confie-t-il dans une interview accordée au Télégramme, avant de revenir sur son travail à Brest.