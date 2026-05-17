Mercato : L’OM rêverait de boucler un transfert à plus de 70M€ !

Axel Cornic

La saison compliquée de l’Olympique de Marseille n’est pas encore terminée, avec une qualification en Ligue Europa qui peut encore être atteinte en cas de victoire ce dimanche contre le Stade Rennais (21h). Mais au sein du club on pense déjà au mercato estival qui approche à grands et qui pourrait bien nous réserver quelques grosses surprises.

C’est un été extrêmement important qui se dessine, du côté de Marseille. Suite à la refonte totale de la direction, avec l’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, l’OM va ouvrir un tout nouveau cycle et les départs comme les arrivées pourraient être nombreuses lors du prochain mercato. Et on connait déjà les premiers dossiers chauds...

Greenwood sur le départ ? Il y a évidemment Mason Greenwood, dont l’avenir fait énormément parler en ce moment. Tout le monde le voir en effet quitter l’OM après deux saisons, avec la dernière sous grosse tension suite notamment à des supposés clash avec son coach Habib Beye. Récemment interrogé, l’Anglais a pourtant pris tout le monde de court en laissant entendre qu’il aimerait bien poursuivre sa carrière à Marseille, où il est sous contrat jusqu’en 2029. « La Ligue 1 est pour moi l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué » a confié l’ailier de 24 ans. « J’ai déjà joué dans plusieurs, et j’espère pouvoir rester ».