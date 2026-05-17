José Mourinho annonce son prochain club à «99%», la surprise est totale !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison décevante, le Real Madrid cherche un nouvel entraîneur pour remplacer Alvaro Arbeloa. Si de grands noms ont été cités, celui de José Mourinho revient avec insistance ces derniers jours. Le Portugais officie actuellement au Benfica et vient de terminer la saison invaincu en championnat. Après la dernière rencontre, il a confié quel sera son prochain club.

Depuis plusieurs jours, José Mourinho nage entre deux eaux. En effet le Portugais est partagé entre rester sur le banc du Benfica et faire son grand retour au Real Madrid, où il a été l'entraîneur de 2010 à 2013. Samedi, il a terminé le championnat du Portugal avec Benfica par une nouvelle victoire face à Estoril, concluant une saison sans la moindre défaite. Mais ce n'est même pas suffisant pour attraper l'une des deux premières places du classement et Benfica va rater la Ligue des champions la saison prochaine. Pourtant José Mourinho assure qu'il continuera l'aventure avec ce club.

José Mourinho a choisi Après la victoire de son équipe samedi, José Mourinho a été plutôt clair concernant sa prochaine destination. Malgré les rumeurs insistantes l'envoyant déjà sur le banc du Real Madrid, il aurait une toute autre idée pour son avenir. « Il y a 99 % de chances que je reste au Benfica, car j'ai un contrat avec le Benfica et, en plus d'avoir un contrat, j'ai une offre de renouvellement que je n'ai pas encore vue, mais mon agent a dit que c'était une excellente offre. Je n'ai encore rien entendu de la part du Real Madrid, mais aucun de nous n'est idiot, et il y a des discussions entre Jorge Mendes, le président et la direction du club » confie-t-il, d'après des propos rapportés par L'Equipe.