Mercato - PSG : Bradley Barcola est en plein doute pour son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Bradley Barcola sait que l'été qui arrive sera décisif pour son avenir. Les discussions concernant une prolongation ont été stoppées en attendant la finale de la Ligue des champions. Mais rien ne dit que l'ailier français restera à Paris la saison prochaine.

Bien qu'il soit l'un des joueurs les plus utilisés au PSG, Bradley Barcola ne serait pas totalement satisfait de sa situation. Et pour cause, comme la saison dernière, ce n'est plus lui qui est titularisé lorsque les grands rendez-vous arrivent. Relégué dans un rôle de quatrième homme de l'attaque parisienne derrière Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, l'ancien ailier de l'OL commencerait à se poser des questions concernant son avenir au PSG.

Barcola, un avenir incertain ? Et selon les informations de L'EQUIPE, le cas Barcola va être étudié de près durant l'été une fois que la saison sera terminée, donc au lendemain de la finale de la Ligue des champions. « On aura une discussion après », confie une source dans l'entourage du joueur auprès du média. Des échanges ont lieu depuis plusieurs mois sans que cela n'aboutisse à une prolongation de son contrat qui court jusqu'en 2028. Une situation compliquée qui pourrait même aboutir à un transfert puisque son profil est très recherché sur le marché, notamment en Premier League où Liverpool et Arsenal seraient sur le coup.