«Tout est complétement arrêté» : Luis Campos jette un froid sur le mercato du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A environ un mois de l'ouverture du mercato, plusieurs piste circulent déjà du côté du PSG. Cependant, après l'obtention du titre en Ligue 1 grâce à la victoire contre le RC Lens mercredi soir (2-0), Luis Campos a jeté un froid assurant que tout été arrêté pour le moment.

Dans à peine un mois, le mercato ouvrira ses portes. Et bien évidemment, en coulisses, les clubs se préparent déjà en commençant les négociations. Et du côté du PSG, plusieurs rumeurs commencent même à sortir dans la presse. La plus chaude mène à Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, mais d'autres noms circulent comme ceux de Maghnes Akliouche, Gabriel Mec ou encore des deux jeunes talents russes Aleksey Batrakov et Matvey Kislyak. Interrogé à ce sujet après la victoire du PSG à Lens mercredi soir (2-0), Luis Campos a toutefois tenu à démentir ces informations, assurant qu'aucune discussion n'avait débuté et que tout était en stand by jusqu'à la finale de la Ligue des champions.

Luis Campos assure qu'aucune négociation n'a eu lieu sur le mercato « C’est bien pour le PSG, les rumeurs. Ca veut dire qu’on est un grand club et que tout le monde veut rejoindre ou que tout le monde veut utiliser notre nom sur le mercato. Pour nous sur le mercato, et c’est une décision qu’on a pris avec notre coach et le président, notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines », lance-t-il au micro de beIN SPORTS avant de poursuivre.