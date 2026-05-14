Mercato : C’est la panique à l’OM, six joueurs poussés vers la sortie ?

Alexis Brunet

Cet été, l’OM va sans doute encore une fois être l’un des grands acteurs du mercato estival. Le club phocéen va chercher à recruter pour se renforcer, mais il pourrait bien vendre également. En effet, en proie à de graves difficultés financières, Marseille pourrait être obligé de se séparer de certains éléments afin de renflouer ses caisses qui sont bien vides.

Déjà entamée depuis quelques mois, la reconstruction de l’OM va continuer cet été. Le club phocéen va accueillir un nouveau directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia, qui devrait être, sauf retournement de situation, Grégory Lorenzi. Marseille va également peut-être se séparer de son entraîneur car Habib Beye, qui est arrivé en cours de saison, n’a pas donné satisfaction et il pourrait donc déjà aller voir ailleurs. En plus de cela, la formation olympienne va devoir gérer le mercato estival, qui s’annonce encore une fois très mouvementé.

L’OM obligé de vendre ses meilleurs joueurs ? Gréogory Lorenzi va sans doute avoir du pain sur la planche cet été et notamment au niveau des départs. En effet, selon les informations de Foot Mercato, la situation financière du club phocéen est critique et ses comptes seront analysés bientôt par la DNCG. Marseille devrait donc être forcée de vendre certains joueurs pour récolter de l’argent avant le 30 juin et rentrer dans les clous. FM précise que l’entièreté de l’effectif marseillais est en vente et que les recrues Timothy Weah, Facundo Medina, Nayef Aguerd ou bien encore Igor Paixao pourraient donc déjà quitter le navire. Mason Greenwood et Leonardo Balerdi pourraient également aller voir ailleurs, eux qui font partie des éléments les mieux valorisés.