En pleine crise, Habib Beye reçoit un beau message d’une légende de l’OM ! 

Alexis Brunet

Arrivé il y a quelques mois à l’OM Habib Beye est loin d’avoir mis tout le monde d’accord et pire il traverse une crise de résultats et le club phocéen pourrait même être privé de coupe d’Europe la saison dernière. L’ambiance est donc pesante pour l’entraîneur marseillais qui a toutefois reçu dernièrement un très beau message de la part de Steve Mandanda.

Encore une fois, l’OM aura vécu une saison plus que compliquée. Habib Beye peut en témoigner, lui qui est arrivé il y a quelques mois mais qui vit un début d’aventure à Marseille plus que difficile. Entre mauvaises performances sportives et inimitié avec les journalistes, l’ambiance est pesante pour le technicien de 48 ans, qui ne sait pas encore si cela permettra au club phocéen de se qualifier pour une coupe d’Europe.

Mandanda remercie Habib Beye Dans cette période difficile, Habib Beye a peut-être trouvé un peu de réconfort grâce à Steve Mandanda. Invité de l’After Foot mardi soir, l’ancien gardien de but a tenu à remercier le coach de l’OM, qui avait insisté pour le faire entrer en jeu lors du dernier match de sa carrière, le 17 mai 2025, au Vélodrome, lorsqu’il portait alors le maillot du Stade Rennais. « Je ne remercierai jamais assez Habib d’avoir insisté pour que je rentre et également Gauthier Gallon (troisième gardien) qui était avec moi sur le côté. Le coach m’en parle la semaine avant le match en me disant : ‘on sait que tu ne vas pas rester, on ne sait pas ce que tu veux faire mais ce serait bien que tu joues ce match’", détaille-t-il. "Brice est aussi ouvert à me laisser pour que je puisse jouer, mais moi, je ne sais pas ce que je veux faire et je ne veux pas que ce match-là soit vu comme un jubilé et annonce la fin de ma carrière parce qu’à ce moment-là, je ne sais pas ce que je veux faire. Toute la semaine, le coach me dit : ‘il faut que tu joues, c’est important’, pour être titulaire. Le jour du match, il revient à la charge: ‘il faut que tu joues, je pense que c’est important’. Je lui dis : ‘coach, je ne veux pas, ce n’est pas fini pour moi, je ne veux pas jouer’. »