«Il faut aller de l’avant», le crève-cœur que Kylian Mbappé compte bien oublier cet été !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La première Coupe du monde fut un rêve éveillé pour Kylian Mbappé qui rencontrait alors le succès l'année de ses 20 ans. En 2022, l'actuel capitaine des Bleus passait tout proche de réitérer cet exploit après une fin de match légendaire en finale contre l'Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). Alors que la Coupe du monde va reprendre ses droits au mois de juin, Mbappé veut écrire une nouvelle page blanche après la déception du Qatar.

Le 18 décembre 2022, Kylian Mbappé et le reste des joueurs de Didier Deschamps avaient une chance d'un peu plus entrer dans l'histoire de la Coupe du monde. Pour ce faire, il fallait priver Lionel Messi du sacre Mondial derrière lequel il courrait depuis tant d'années. Cependant, le vent a tourné en faveur de l'Argentine aux tirs au but (3-3 après prolongations puis 2-4).

«On ne peut pas revenir en arrière» Un moment douloureux à vivre pour Kylian Mbappé auteur d'un triplé ce soir-là et d'un tir au but transformé face à Emiliano Martinez. Quatre ans plus tard, avec la Coupe du monde en Amérique du nord qui approche, le capitaine des Bleus a avoué à Vanity Fair qu'il fallait tourner la page après cette déception avec une occasion en or d'écrire un nouveau chapitre bien plus heureux de l'autre côté de l'Atlantique. « Il faut aller de l'avant. On ne peut pas revenir en arrière ».