Nouvel entraîneur à l'OM : Une légende du foot proposée en plus de Bruno Genesio !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré un contrat jusqu'en 2027, Habib Beye ne devrait pas être l'entraîneur de l'OM la saison prochaine. En effet, aux dernières nouvelles, le club phocéen aurait trouvé son nouveau technicien en la personne de Bruno Genesio. D'autres options ont pourtant été offertes à l'OM, à qui on aurait notamment proposé une légende du football argentin.

Nouveau directeur sportif de l'OM, Grégory Lorenzi a énormément de dossiers à gérer pour reconstruire le club phocéen. Et le premier dont il s'est occupé est celui du nouvel entraîneur. Alors qu'Habib Beye est pourtant sous contrat jusqu'en 2027, la nouvelle direction marseillaise a fait le choix de changer sur le banc de touche. Au cours des dernières semaines, différentes noms ont été évoqués pour devenir le nouvel entraîneur de l'OM et voilà que l'heureux élu serait aujourd'hui trouvé.

Genesio arrive à l'OM On connaitrait désormais le nom de celui qui entraînera l'OM la saison prochaine. En effet, ce mercredi, de nombreux médias s'accordent à dire que Bruno Genesio viendra remplacer Habib Beye sur le banc olympien. Depuis qu'il a quitté le LOSC, le technicien français est libre et voilà qu'il aurait donc accepté de relever le challenge marseillais. Celui-ci ne s'annonce pas simple du tout. A Marseille, il y a tout à reconstruire aujourd'hui et il faut le faire avec des finances dans le rouge. Pas de quoi refroidir Genesio qui devrait donc prendre les commandes à l'OM.