Nouvel entraîneur à l'OM : Une légende du foot proposée en plus de Bruno Genesio !

Malgré un contrat jusqu'en 2027, Habib Beye ne devrait pas être l'entraîneur de l'OM la saison prochaine. En effet, aux dernières nouvelles, le club phocéen aurait trouvé son nouveau technicien en la personne de Bruno Genesio. D'autres options ont pourtant été offertes à l'OM, à qui on aurait notamment proposé une légende du football argentin.
Nouveau directeur sportif de l'OM, Grégory Lorenzi a énormément de dossiers à gérer pour reconstruire le club phocéen. Et le premier dont il s'est occupé est celui du nouvel entraîneur. Alors qu'Habib Beye est pourtant sous contrat jusqu'en 2027, la nouvelle direction marseillaise a fait le choix de changer sur le banc de touche. Au cours des dernières semaines, différentes noms ont été évoqués pour devenir le nouvel entraîneur de l'OM et voilà que l'heureux élu serait aujourd'hui trouvé.
Genesio arrive à l'OM
On connaitrait désormais le nom de celui qui entraînera l'OM la saison prochaine. En effet, ce mercredi, de nombreux médias s'accordent à dire que Bruno Genesio viendra remplacer Habib Beye sur le banc olympien. Depuis qu'il a quitté le LOSC, le technicien français est libre et voilà qu'il aurait donc accepté de relever le challenge marseillais. Celui-ci ne s'annonce pas simple du tout. A Marseille, il y a tout à reconstruire aujourd'hui et il faut le faire avec des finances dans le rouge. Pas de quoi refroidir Genesio qui devrait donc prendre les commandes à l'OM.
Hernan Crespo a été proposé
A défaut de faire venir Bruno Genesio, l'OM aurait eu la possibilité d'installer une légende du football sur son banc de touche. Et c'est un certain Hernan Crespo qui aurait pu être l'entraîneur du club phocéen. Selon les informations de Média Foot, l'Argentin de 50 ans, anciennement à la tête de Sao Paulo, voudrait aujourd'hui coacher en Europe et c'est ainsi qu'il aurait été proposé à l'OM. Alors que ça n'ira donc pas plus loin avec le club phocéen, Crespo pourrait finalement atterrir en Espagne, du côté d'Elche.