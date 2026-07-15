Coupe du monde 2026 : Christophe Dugarry fracasse l'équipe de France et Didier Deschamps après l'élimination !

Axel Cornic

Au lendemain de la défaite de l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2026, les critiques sont nombreuses. Il faut dire que Kylian Mbappé et ses coéquipiers n’ont pas su exister face à l’Espagne, qui a pris le contrôle de la rencontre avec une facilité déconcertante.

La Coupe du monde 2026, c’est terminé pour l’équipe de France. Tout le monde voyait les Bleus remporter un nouveau titre le 19 juillet prochain, mais l’Espagne a été beaucoup trop forte. Et s’il reste encore la petite finale, la déception est très grande après cette énorme désillusion.

« Ce n’est pas une défaite, ce n’est pas une élimination, c’est une humiliation » C’est le cas de Christophe Dugarry, qui a sorti la sulfateuse au moment de commenter l’élimination de l’équipe de France de cette Coupe du monde. « Ce n’est pas une défaite, ce n’est pas une élimination, c’est une humiliation. On savait qu’on pouvait perdre contre l’Espagne, pas de soucis avec ça, mais pas de cette façon. Je me souviens de certaines déclarations : "on n’y va pas pour gagner", "on y va pour les massacrer", "on ne joue pas très bien mais on est sûrs de nos forces", "on a confiance en nous et en notre potentiel", "on est prêt pour aller au bout", "on est en mission"… » a lancé l’ancien international français, au micro de RMC.