Coupe du monde 2026 : Christophe Dugarry fracasse l'équipe de France et Didier Deschamps après l'élimination !

Au lendemain de la défaite de l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2026, les critiques sont nombreuses. Il faut dire que Kylian Mbappé et ses coéquipiers n’ont pas su exister face à l’Espagne, qui a pris le contrôle de la rencontre avec une facilité déconcertante.
La Coupe du monde 2026, c’est terminé pour l’équipe de France. Tout le monde voyait les Bleus remporter un nouveau titre le 19 juillet prochain, mais l’Espagne a été beaucoup trop forte. Et s’il reste encore la petite finale, la déception est très grande après cette énorme désillusion.
« Ce n’est pas une défaite, ce n’est pas une élimination, c’est une humiliation »
C’est le cas de Christophe Dugarry, qui a sorti la sulfateuse au moment de commenter l’élimination de l’équipe de France de cette Coupe du monde. « Ce n’est pas une défaite, ce n’est pas une élimination, c’est une humiliation. On savait qu’on pouvait perdre contre l’Espagne, pas de soucis avec ça, mais pas de cette façon. Je me souviens de certaines déclarations : "on n’y va pas pour gagner", "on y va pour les massacrer", "on ne joue pas très bien mais on est sûrs de nos forces", "on a confiance en nous et en notre potentiel", "on est prêt pour aller au bout", "on est en mission"… » a lancé l’ancien international français, au micro de RMC.
« Ça fait 14 ans qu’on est plusieurs à se plaindre du jeu »
« Toutes ces déclarations des uns et des autres et à la fin ça accouche d’un match catastrophique. Ça m’a fait penser aux 80 minutes qu’on a jouées contre l’Argentine en 2022 » a poursuivi Dugarry, avant de s’en prendre à Didier Deschamps. « Ça fait 14 ans qu’on sait que cette équipe brille par ses individualités et que son jeu collectif est limité, ça fait 14 ans qu’on est plusieurs à se plaindre du jeu. On se fait chier, on s’emmerde et on nous dit : "oui mais tais-toi, avec Deschamps, on sait qu’on ne joue pas bien, mais au moins, on gagne". Mais on gagne que dalle, tu as gagné une compétition sur six, tout ça, ça a été du bluff ».