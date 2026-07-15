Coupe du monde 2026 - Scandale raciste avec l'équipe de France : L’ancien premier ministre espagnol en remet une couche et refuse encore de s’excuser

Axel Cornic

L’aventure de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 s’est arrêtée en demi-finale, mais elle a surtout été secoué par des nombreuses polémiques et scandales racistes. Il y a eu les insultes de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, mais également les propos scandaleux de Mariano Rajoy, ancien premier ministre espagnol.

C’est une histoire qui a fait beaucoup de bruit. Avant la demi-finale opposant la France à l’Espagne, l’ancien premier ministre espagnol Mariano Rajoy a laissé libre cours à son racisme. Dans les colonnes du journal El Debate, il a notamment déclaré que l’équipe de France « ne compte aucun joueur français dans ses rangs », ce qui a déclenché un scandale international.

« Ce sont des sujets qui intéressent les citoyens » Le gouvernement espagnol actuel a fermement condamné ces propos, tout comme des nombreuses personnalités ainsi que des joueurs de la Roja. Cela ne semble toutefois pas avoir calmé Mariano Rajoy, qui s’est exprimé pour la première fois depuis son attaque raciste à l’encontre de l’équipe de France. « Ce sont des sujets qui intéressent les citoyens. Auxquels les gens pensent, et ça les inquiète. Ces autorités devraient s’en occuper » écrit l’ancien premier ministre espagnol, dans une nouvelle tribune publiée dans les colonnes d’El Debate.