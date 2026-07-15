Coupe du monde 2026 - «On a raconté n’importe quoi !» : Dégouté, Daniel Riolo se lâche sur l'équipe de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent sur le plateau de l'After Foot sur RMC afin de débriefer la demi-finale de la Coupe du monde entre l'équipe de France et l'Espagne, Daniel Riolo s'est livré à un mea culpa important, assurant notamment qu'il regrettait de s'être enflammé pour les Bleus.

Subjugué par le récital offensif de l'équipe de France durant cette Coupe du monde, comme tous les supporters des Bleus, Daniel Riolo est lui aussi tombé de haut lors de la demi-finale perdue contre l'Espagne (0-2). Le journaliste de RMC a même fait son mea culpa, reconnaissant s'être trompé et surtout s'être enflammé sur le niveau de jeu réel de l'équipe de France, qui a été totalement dominée par la Roja.

Riolo craque après le match des Bleus « Au niveau de l’engouement, je m’en veux terriblement ! On a raconté n’importe quoi ! On a été pris par cet engouement, par cette formule à 4 devant. On s’est couché. Il n’y a pas de "être trop dur envers soi-même", il faut voir les choses en face. On n’a créé aucun danger parce qu’on a cru qu’on pouvait jouer sans milieu de terrain. Deschamps s’est laissé porter par l’engouement. Les joueurs ont créé quelque chose de très fort en terme de vivre ensemble », lance-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant d'en rajouter une couche.