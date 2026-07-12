Coupe du Monde 2026 : «On en fait trop», Daniel Riolo balance sur les équipes africaines !

Amadou Diawara

Lors de cette Coupe du Monde 2026, 9 nations africaines sur 10 ont validé leur ticket pour la phase à éliminations directes. Toutefois, aucune d'entre elles ne figurent dans le dernier carré de la compétition. Interrogé dans l'émission l'After Foot, Daniel Riolo a affirmé que les sélections africaines avaient été surestimées.

Pour ce nouveau format de la Coupe du Monde 2026, 48 équipes étaient en lice au départ. Alors que dix sélections africaines étaient en lice, neuf d'entre elles ont composté leur billet pour la phase à éliminations directes. En effet, seule la Tunisie a été éliminée dès le premier tour. Cependant, aucune équipe africaine n'est présente dans le dernier carré de la compétition. Questionné dans l'émission l'After Foot ce samedi soir, Daniel Riolo a affirmé qu'il y a eu une enflammade trop importante à l'issue de la phase de groupes.

«Avec une pauvre victoire contre une équipe en bois, tu pouvais être qualifié» « Les équipes africaines à la Coupe du monde ? On en fait toujours trop. Enfin, je ne sais pas si on en fait trop, mais en tout cas dans cette Coupe du Monde, on en a trop fait. La formule a favorisé le fait qu'avec une pauvre victoire contre une équipe en bois, tu pouvais être qualifié. Il y a le fait qu’en France, il y a beaucoup de gens qui aiment le foot africain ou ont des racines là-bas et donc ça fait qu'on y accorde beaucoup plus d'intérêt et qu'on les voit beaucoup plus beaux qu'ils ne le sont. Ceux qui pourraient être objectifs ne le sont pas toujours pour des raisons politiques. Ils ont peur des réactions, parce qu’immédiatement tu es catalogué, tu n’as surtout pas le droit d’émettre la moindre critique sinon tu prends cher et donc tu ne dis pas toujours exactement ce que tu penses sur le niveau », a jugé Daniel Riolo, avant de se prononcer sur le cas du Maroc, seule nation africaine à avoir disputé les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026.