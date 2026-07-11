Coupe du Monde 2026 - Équipe de France : «Big respect», Mike Maignan s’enflamme pour un joueur du Maroc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Yassine Bounou (35 ans) a dû faire face à huit tirs cadrés de l'équipe de France. Seules deux tentatives des Bleus, celles de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé, ont trouvé le chemin des filets. Pour ce qui est du reste, le gardien des Lions de l'Atlas a tout repoussé y compris un penalty du capitaine de la sélection tricolore. Il n'en fallait pas plus pour que deux joueurs de l'équipe de France lui rendent hommage.

Ce n'est plus vraiment une surprise. Depuis la Coupe du monde 2022, Yassine Bounou a confirmé aux yeux du monde qu'il fait partie de la catégorie des gardiens qui comptent sur la scène mondiale. Ses performances avec la sélection marocaine ont permis aux Lions de l'Atlas de se hisser jusqu'au stade des demi-finales du Mondial au Qatar. Par la suite, les Marocains ont également signé un gros parcours à domicile cet hiver jusqu'à la finale de la Coupe d'Afrique des nations.

«On savait que ça n’allait pas être un match facile, surtout face à lui» Et pour cette Coupe du monde 2026, Yassine Bounou a su à nouveau s'avérer précieux dans l'épopée marocaine qui s'est terminée une fois de plus par une défaite contre l'équipe de France, cette fois-ci en quart de finale. Le portier d'Al-Hilal s'était montré héroïque contre les Pays-Bas lors de la séance de tirs au but en 1/16èmes de finale notamment. Pour Hoppen Media jeudi après la victoire des Bleus au Gillette Stadium (2-0), Mike Maignan a rendu hommage à son collègue gardien de but. « Yassine Bounou ? Je ne suis pas surpris de sa performance, c'est un top gardien. Il a toujours répondu présent. On savait que ça n’allait pas être un match facile, surtout face à lui. Il l'a démontré. Franchement, big respect ».