Coupe du Monde 2026 : Carton plein pour l’équipe de France sur M6, c’est du jamais vu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, l’équipe de France s’est hissée jusqu’au rang des demies-finales de la Coupe du Monde 2026 grâce à son succès (2-0) face au Maroc. Un quart de finale qui a provoqué de très belles audiences sur M6, du jamais vu jusque-là pour la chaîne depuis le début de la compétition.

L’équipe de France a assumé son statut. Ce jeudi soir, les Bleus ont totalement dominé le Maroc et ont une fois de plus accédé au dernier carré de la Coupe du Monde. Dans un match contrôlé, les hommes de Didier Deschamps ont confirmé leur statut de grands favoris de la compétition. Mais au-delà du terrain, la formation française a régalé au niveau des audiences.

Un record d’audience sur M6 pour les Bleus Comme le rapporte Médiamétrie, ce France-Maroc a été un carton plein en termes d’audience. 16,1 millions de téléspectateurs ont été recensés sur M6 ce jeudi soir, avec un pic atteignant même les 18,1 millions de téléspectateurs sur la rencontre. Comme l’annonce Médiamétrie, c’est la meilleure audience depuis le début de la Coupe du Monde, mais aussi le programme le plus regardé de l’année 2026 pour le moment. Un beau succès médiatique pour les Bleus, alors que de son côté, Didier Deschamps est très satisfait de la prestation et du parcours des siens.