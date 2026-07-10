Coupe du monde 2026 - «C'est complétement lunaire» : La dernière sortie de Cristiano Ronaldo ne passe pas du tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Eliminé dès les huitièmes de finale contre l'Espagne, Cristiano Ronaldo a probablement disputé son dernier match dans une Coupe du monde. Après la rencontre, il avait d'ailleurs comparé sa victoire à l'Euro 2016 à un succès dans un Mondial. Une sortie «complétement lunaire» aux yeux de Benoit Tremoulinas.

Après l'élimination du Portugal contre l'Espagne en huitième de finale de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a probablement dit adieu à son rêve de remporter le titre mondial. Néanmoins, après la rencontre, la star portugaise s'est lâché sur sa carrière internationale : « J'ai joué pour l'équipe nationale pendant 23 ans et j'ai remporté trois titres: avant Cristiano, le Portugal n'avait rien gagné. Le championnat d'Europe a été le plus important. Honnêtement, pour moi, 2016 a la même valeur qu'une Coupe du monde ». Des propos qui ont évidemment été largement commentés, et que Benoit Tremoulinas trouve lunaires.

«Je peux comprendre quand on dit que le Portugal jouait à dix» « Je ne suis absolument pas surpris notamment de ses prestations sur le terrain. A 41 ans, on le voyait… On peut parler des pressings où il n’a plus la même intensité, il n’a pas pu prendre les espaces. Lorsque vous jouez face à l’Espagne, vous êtes regroupés dans votre défense, et il faut que les attaquants prennent l’espace, courent, harcèlent sans arrêt les défenseurs : et on ne le voyait pas faire ça. Donc forcément, je peux comprendre quand on dit que le Portugal jouait à dix… Sa sortie médiatique ensuite, quand il compare l’Euro avec la Coupe du Monde, est complètement lunaire », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.