Coupe du monde 2026 - «C'est complétement lunaire» : La dernière sortie de Cristiano Ronaldo ne passe pas du tout !

Eliminé dès les huitièmes de finale contre l'Espagne, Cristiano Ronaldo a probablement disputé son dernier match dans une Coupe du monde. Après la rencontre, il avait d'ailleurs comparé sa victoire à l'Euro 2016 à un succès dans un Mondial. Une sortie «complétement lunaire» aux yeux de Benoit Tremoulinas.
Après l'élimination du Portugal contre l'Espagne en huitième de finale de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a probablement dit adieu à son rêve de remporter le titre mondial. Néanmoins, après la rencontre, la star portugaise s'est lâché sur sa carrière internationale : « J'ai joué pour l'équipe nationale pendant 23 ans et j'ai remporté trois titres: avant Cristiano, le Portugal n'avait rien gagné. Le championnat d'Europe a été le plus important. Honnêtement, pour moi, 2016 a la même valeur qu'une Coupe du monde ». Des propos qui ont évidemment été largement commentés, et que Benoit Tremoulinas trouve lunaires.
«Je peux comprendre quand on dit que le Portugal jouait à dix»
« Je ne suis absolument pas surpris notamment de ses prestations sur le terrain. A 41 ans, on le voyait… On peut parler des pressings où il n’a plus la même intensité, il n’a pas pu prendre les espaces. Lorsque vous jouez face à l’Espagne, vous êtes regroupés dans votre défense, et il faut que les attaquants prennent l’espace, courent, harcèlent sans arrêt les défenseurs : et on ne le voyait pas faire ça. Donc forcément, je peux comprendre quand on dit que le Portugal jouait à dix… Sa sortie médiatique ensuite, quand il compare l’Euro avec la Coupe du Monde, est complètement lunaire », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.
«C'est complétement lunaire»
« Mais malgré tout, il ne faut pas oublier tout ce qu’il a fait dans le football mondial, ses Ballons d’Or, tous les buts qu’il a marqués… Cela reste une idole pour bon nombre de personnes. Ce qui lui pèse vraiment, c’est qu’il se rend compte que de l’autre côté tu as un Lionel Messi qui est au-dessus de lui… Il le sait au fond de lui. C’est le meilleur joueur du monde parce qu’il a plus de Ballons d’Or que lui, parce qu’il a gagné une Coupe du Monde… L’Argentine joue pour Léo Messi car il réussit à amener toute son équipe avec lui. Et mine de rien, il a deux ans de moins que Cristiano. A cet âge-là, les mois comptent énormément. C’est triste, mais il ne faut pas oublier. Il faut aussi cependant dire que la gestion du sélectionneur a été catastrophique. C’est lui qui doit décider, et non pas Cristiano. Il aurait dû, sur certains matches, le faire souffler, le faire sortir à vingt minutes de la fin par exemple… », ajoute Benoit Tremoulinas.