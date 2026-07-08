Coupe du monde 2026 - «Trop c’est trop» : Le Portugal craque contre Cristiano Ronaldo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi soir, le Portugal a connu un nouvel échec en Coupe du monde avec l'élimination contre l'Espagne (0-1). C'était la dernière fois que Cristiano Ronaldo disputait un Mondial et visiblement, c'était la fois de trop pour les Portugais qui sont très agacés du comportement de leur star.

Encore une fois, le Portugal rate sa quête mondiale. Alors que les Portugais faisaient parties des favoris, ils ont finalement chuté dès les huitièmes de finale contre l'Espagne. Un but de Mikel Merino dans les arrêts de jeu a crucifié les espoirs de Cristiano Ronaldo et des siens. D'ailleurs, après avoir été l'idole de tout un peuple, CR7 est désormais pointé du doigt dans son pays compte tenu de son rendement et de son statut qui le rendent quasiment intouchable.

Le Portugal craque contre CR7 Ainsi l'éditorialiste Francisco Vaz de Miranda n'a pas hésité à fracasser Cristiano Ronaldo sur A Bola : « Cristiano Ronaldo, on ne veut pas te "tuer", mais trop c’est trop. Il est impératif de mettre un terme au cycle du capitaine, qui a déjà duré bien trop longtemps. Si un remaniement est nécessaire sur le banc, il l’est tout autant sur le terrain, et il est temps que Cristiano Ronaldo cède sa place car, comme nous l’avons déjà constaté, son ego l’empêche d’être le remplaçant d’un joueur qui, aujourd’hui, livre des performances inégalées. Ce qu’aurait été cette Coupe du Monde sans l’obligation malsaine d’avoir Cristiano Ronaldo sur le terrain 90 minutes restera à jamais un mystère, et même Donald Trump ne pourra rien y changer ».